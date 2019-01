Al-Monitor nomme Andrew Parasiliti au poste de président





M. Parasiliti en a été le rédacteur en chef fondateur

WASHINGTON, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Andrew Parasiliti, directeur du RAND Corporation's Center for Global Risk and Security et spécialiste du Moyen-Orient, a été nommé président d'Al-Monitor ( www.al-monitor.com ), la principale source d'informations et de commentaires sur le Moyen-Orient.

Le Dr Parasiliti intègre Al-Monitor, basée à Washington D.C., dont il a occupé le poste de rédacteur en chef de 2012 à 2014. Il rejoint l'équipe dans le cadre de son engagement continu consistant à fournir un travail de journaliste et des analyses originaux, faisant autorité et à fort impact destiné à un lectorat aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient

« Nous sommes ravis qu'Andrew retrouve l'équipe exceptionnelle d'Al-Monitor. », a déclaré Daria Daniel de Crest Media LLC, la société d'investissement dans les médias à laquelle appartient Al-Monitor. « Sa connaissance de la région, de ses politiques et de sa culture sera d'une grand valeur pour nos lecteurs du monde entier. Al-Monitor continue de se faire l'écho de cette région. »

« Je suis honoré d'avoir l'opportunité d'aider Al-Monitor à poursuivre sa mission consistant à concrétiser la vision de Jamal Daniel, celle d'un média indépendant et d'analyses des tendances au Moyen-Orient. », a confié le Dr Parasiliti, « Al-Monitor vit une histoire incroyable depuis ses débuts il y a plus de 7 ans et je suis ravi d'être inclus dans son prochain chapitre. »

« Le retour d'Andrew témoigne de la profondeur de l'expérience et des connaissances acquises par Al-Monitor en termes de journalisme. », a déclaré Marcus Brauchli, cofondateur de North Base Media, qui collabore avec Crest Media en explorant des pistes commerciales et de contenu pour le compte d'Al-Monitor.

M. Parasiliti rejoint Al-Monitor après avoir été directeur du RAND's Center for Global Risk and Security et directeur du marketing international de sa division de recherche sur la sécurité nationale. Auparavant, il a occupé le poste de directeur exécutif de l'International Institute for Strategic Studies, de dirigeant du groupe BGR, de conseiller en politique étrangère du sénateur Chuck Hagel, de directeur de l'initiative Moyen-Orient de la John F. Kennedy School of Government de Harvard, et de directeur des programmes du Middle East Institute. Il est titulaire d'un doctorat de la School of Advanced International Studies de l'Université Johns Hopkins, d'un Master de l'Université de Virginie, et d'un Bachelor cum laude de l'Université de Caroline du Nord à Greensboro.

À propos d'Al-Monitor

Al-Monitor, lauréate du prix Free Media Pioneer Award de l'Institut international de la presse en 2014, s'appuie sur un réseau d'auteurs et d'analystes du monde entier, qui écrivent pour les lecteurs souhaitant aller au-delà des gros titres et explorer la région au travers de l'expérience de personnes vivant sur place. Son lectorat est principalement composé de décideurs, de chefs d'entreprise et d'universitaires.

