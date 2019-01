Maladie débilitante chronique des cervidés - Le ministre Lamontagne est déterminé à éradiquer la maladie





QUÉBEC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a confié à la Financière agricole du Québec le mandat de mettre sur pied un programme visant à soutenir financièrement les entreprises agricoles qui pourraient être touchées par des opérations visant à éradiquer la maladie débilitante chronique (MDC) des cervidés. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce en précisant que l'enveloppe réservée pour cette intervention s'élève à un million de dollars.

Depuis la confirmation du premier cas de MDC au Québec, tous les cervidés abattus subissent un test de dépistage pour cette maladie et aucun animal déclaré positif n'est entré dans la chaîne alimentaire. La viande de cerf mise en marché peut donc être consommée en toute sécurité. Les éleveurs sont invités à déclarer rapidement la présence d'un cas suspect dans leur élevage.

Citation

«?Dès la détection d'un cas de maladie débilitante chronique, le Ministère a travaillé de concert avec les ministères provinciaux et fédéraux concernés afin de le circonscrire. Grâce à la vigilance des intervenants et à la collaboration entre les différents partenaires, aucun animal contaminé n'est entré dans la chaîne alimentaire. La surveillance des troupeaux et des bêtes en abattoir continue. Le gouvernement du Québec est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer cette maladie sur notre territoire et il agit de manière proactive en se donnant les moyens d'intervenir s'il advenait qu'un autre cas soit découvert dans un autre élevage.?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Le Québec poursuit son objectif d'éliminer la MDC sur son territoire.

Le soutien offert indemnisera les éleveurs qui devront mettre en place des mesures sanitaires pour l'éradication de la MDC.

De bonnes pratiques de biosécurité sont un moyen à préconiser pour éviter l'apparition d'un nouveau cas.

La MDC a été détectée sur une seule ferme au Québec. Aucun autre animal n'a été déclaré positif dans les autres élevages de cervidés ou parmi les cervidés sauvages du Québec.

Aucune viande provenant d'un animal déclaré positif n'a été mise en marché.

Lien connexe

MAPAQ :

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/soussurveillance/Pages/maladiedebilitante.aspx

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.youtube.com/user/mapaquebec

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 18:11 et diffusé par :