Décret au conseil des ministres : la ministre LeBel discutera de la réforme du mode de scrutin avec le DGEQ





QUÉBEC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil des ministres a adopté mercredi un décret autorisant la ministre de la Justice, Mme Sonia LeBel, à consulter Élections Québec en vue de la rédaction d'un projet de loi sur la réforme du mode de scrutin.

« Étant donné l'indépendance du Directeur général des élections (DGEQ) et d'Élections Québec, cette mesure est nécessaire pour respecter notre engagement de présenter un projet de loi avant octobre 2019 », explique la ministre.

« Nous discutons de cette réforme depuis plusieurs décennies et l'un des premiers pas dans sa réalisation est d'être en mesure de collaborer avec le DGEQ », continue-t-elle. « La réforme du mode de scrutin est un dossier non seulement important, mais non partisan. Le DGEQ jouera un rôle clé dans cette réforme en raison de son expertise en matière d'organisation des élections. »

D'ailleurs, la ministre LeBel s'affaire à cette réforme depuis son assermentation « Mon équipe travaille sur le dossier activement. J'ai déjà fait plusieurs rencontres et je peux confirmer que j'aime la vitesse à laquelle nous avançons », déclare la ministre et députée de Champlain.

« L'adoption de ce décret est une première étape franchie vers une réforme du mode de scrutin » termine Mme LeBel.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 17:43 et diffusé par :