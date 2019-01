Madame Nathalie Letendre nommée directrice générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec





QUÉBEC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Madame Marie-France Maheu, présidente du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Nathalie Letendre à titre de directrice générale du Conservatoire.

Nathalie Letendre est détentrice d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique et d'un baccalauréat en études françaises (rédaction et communications) de l'Université de Sherbrooke. Mme Letendre est aussi musicienne. Elle possède une bonne connaissance du secteur public, où elle a piloté plusieurs dossiers avec aplomb au cours de sa carrière. Elle a notamment occupé le poste de directrice du Service des communications et des affaires publiques et responsable du recrutement étudiant à la Télé-université (TÉLUQ) pendant près de 5 ans.

« Le conseil d'administration du Conservatoire est très fier de confier les rênes de notre institution à Mme Nathalie Letendre. Reconnue pour son énergie, sa grande écoute et son sens de l'engagement, elle est une leader d'exception que nous accueillons aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme », a déclaré Mme Maheu.

« Nous entamons un quadriennat qui sera porté par un nouveau plan stratégique. Je suis certaine qu'une personne dynamique telle que Mme Letendre saura travailler étroitement avec les diverses communautés auxquelles se rattache notre institution pour mener à bien les nombreux projets à venir », a conclu Mme Maheu.

Rappelons que Nathalie Letendre a été nommée par le Conseil des ministres aujourd'hui même, à la suite d'un rigoureux processus de sélection. L'entrée en fonction de Mme Letendre se fera le 4 février prochain.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents d'ici comme en témoigne le rayonnement exceptionnel de ses diplômés. Il est formé de 9 écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans 7 villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Les établissements qui le composent sont situés au coeur de la vie éducative, culturelle et économique des régions où ils sont implantés. Ils offrent des milieux de vie et d'études à échelle humaine, parmi les plus riches et stimulants. conservatoire.gouv.qc.ca

