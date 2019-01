Placements Mackenzie annonce les distributions de janvier 2019 pour ses fonds négociés en bourse





TORONTO, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de janvier 2019 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) et à la NEO Bourse Aequitas (NEO). Les porteurs de parts inscrits au registre le 22 janvier 2019 recevront une distribution en espèces payable le 29 janvier 2019.

Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :

FNB Mackenzie Symbole Distribution

par part ($) CUSIP ISIN Fréquence du versement Bourse FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie MGB 0,04327 $ 55452P101 CA55452P1018 Mensuelle TSX FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie MUB 0,07765 $ 55454N104 CA55454N1042 Mensuelle TSX FNB de revenu à taux variable Mackenzie MFT 0,11478 $ 55453X103 CA55453X1033 Mensuelle TSX FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie MKB 0,04684 $ 55452R107 CA55452R1073 Mensuelle TSX FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie MHYB 0,09469 $ 55454M106 CA5545M1068 Mensuelle NEO FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie MCSB 0,04554 $ 55452Q109 CA55452Q1090 Mensuelle TSX FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie QBB 0,20728 $ 55452S105 CA55452S1056 Mensuelle TSX FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie QSB 0,18015 $ 55453K101 CA55453K1012 Mensuelle TSX FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie QCB 0,24054 $ 55454A102 CA55454A1021 Mensuelle NEO FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) QTIP 0,19831 $ 55456B108 CA55456B1085 Mensuelle NEO FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) QUIG 0,30689 $ 55455H106 CA55455H1064 Mensuelle TSX FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA) QHY 0,47140 $ 55455K109 CA55455K1093 Mensuelle TSX

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com/fnb.

À propos de Placements Mackenzie



Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 129,5 milliards de dollars au 31 décembre 2018, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 149,1 milliards de dollars au 31 décembre 2018. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

