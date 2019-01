Spin Master et Alpha Group résolvent leurs litiges concernant les brevets liés au jouet primé Bakugan®





TORONTO, January 16, 2019 /PRNewswire/ --

Spin Master Corp. (TSX :TOY) (http://www.spinmaster.com ) et Alpha Group Co., Ltd. de Guangzhou, Guangdong, en Chine, ont le plaisir d'annoncer que leurs litiges au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis concernant les jouets transformables ont été résolus à l'amiable. Entre autres conditions du règlement, Alpha Group s'engage à ne pas vendre, après le 31 janvier 2019, les produits Screechers Wild! identifiés dans les trois cas dans les trois pays concernés par le règlement des litiges.

« Nous sommes très fiers de la technologie innovante sur laquelle reposent les produits Bakugan », a déclaré Chris Harrs, avocat général de Spin Master Corp. « Spin Master a toujours eu, durant toute son histoire, la réputation de faire appliquer ses droits de propriété intellectuelle et nous continuerons de protéger vigoureusement nos droits lorsque cela est nécessaire. »

Spin Master a déposé et obtenu des brevets mondiaux pour protéger le mécanisme de transformation associé à ses jouets primés et à succès Bakugan®. Spin Master veille attentivement à protéger sa technologie de transformation innovante dans les principaux territoires à travers le monde. Spin Master a déposé plusieurs plaintes contre Mattel au Canada, aux États-Unis et au Mexique, au motif que le produit Mecard de Mattel enfreint la technologie de Bakugan.

À propos de Spin Master

