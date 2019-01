75e congrès de l'ACRGTQ - Un congrès écoresponsable





QUÉBEC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque, est fière d'annoncer que son 75e congrès a obtenu le niveau 3 de la norme en gestion responsable d'événements du BNQ (9700-253).

Le congrès annuel favorise le choix de fournisseurs locaux en majeure partie, le remploi et la valorisation des matières engendrées par l'événement dont le réemploi des cocardes et l'intégration de produits locaux dans la création des menus. Voici concrètement quelques-uns des objectifs fixés par l'ACRGTQ cette année:

Obtenir plus de 80% de matières valorisées par la réutilisation, le recyclage et le compost; Favoriser l'approvisionnement local pour la nourriture. Cette année, 60% des aliments composants le menu proviendront d'un rayon de moins de 300 km; Favoriser l'économie locale en choisissant une majorité de fournisseurs (65%) qui ont leur succursale située dans un rayon de moins de 100 km; Réduire la consommation de papier en utilisant une application mobile afin de diffuser la programmation du Congrès.

L'ACRGTQ compense les émissions de gaz à effet de serre produites par les déplacements nécessaires à l'organisation du congrès ainsi que celles des déplacements des invités et des congressistes en achetant les crédits carbones nécessaires.

L'ACRGTQ et Activa environnement, partenaire des mesures écoresponsables du 75e congrès annuel, saluent l'implication de tous les participants qui ont permis au congrès d'atteindre ses objectifs. L'ACRGTQ est particulièrement fière de contribuer à sa façon.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, la Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de près de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte près de 35 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 17:11 et diffusé par :