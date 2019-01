Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Mme Geneviève Masse est nommée, à compter du 21 janvier 2019, sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Mme Masse est secrétaire générale et directrice de la coordination ministérielle à ce ministère.

Ministère des Finances

M. François Leclerc est nommé, à compter du 17 janvier 2019, sous-ministre adjoint au ministère des Finances. M. Leclerc est directeur général à la direction générale de la politique budgétaire à ce ministère.

M. Marc Sirois est nommé, à compter du 17 janvier 2019, sous-ministre associé au ministère des Finances. M. Sirois est sous-ministre adjoint à ce ministère.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Mme Nathalie Letendre est nommée, à compter du 4 février 2019, membre du conseil d'administration et directrice générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Mme Letendre est directrice du Service des communications et des affaires publiques et responsable du recrutement étudiant à la Télé-université.

Régie du bâtiment du Québec

Mme Nathalie Marcoux est nommée de nouveau vice-présidente responsable des enquêtes de la Régie du bâtiment du Québec.

Régie du logement

Mme Lise Gélinas est nommée, à compter du 21 janvier 2019, régisseuse de la Régie du logement. Mme Gélinas est avocate au cabinet Lise Gélinas Avocate s.a.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Lise Girard est nommée de nouveau membre et désignée présidente du Tribunal administratif des marchés financiers.

École Polytechnique de Montréal

M. Denis Tremblay est nommé membre du conseil d'administration de l'École Polytechnique de Montréal.

Tribunal des droits de la personne

Mme Marie-Josée Paiement est nommée assesseure au Tribunal des droits de la personne.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 16:31 et diffusé par :