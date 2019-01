Monarques annonce les résultats de son assemblée annuelle





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui a été tenue aujourd'hui au Sheraton Laval, à Laval, Québec. Tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction date?e du 6 décembre 2018 de la Société ont e?te? re?e?lus en tant qu'administrateurs.

Un total de 120 actionnaires, détenant 155 346 266 actions, ou 66,57 % des actions émises et en circulation de Monarques, étaient représentés en personne ou par procuration à l'assemblée.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous :

Candidat Votes

pour %

pour Abstentions %

d'abstentions Michel Baril 147 945 683 99,67 % 484 175 0,33 % Guy Bourassa 147 945 633 99,67 % 484 275 0,33 % Christian Pichette 148 349 808 99,95 % 80 100 0,05 % Jean-Marc Lacoste 146 964 160 99,01 % 1 465 698 0,99 % Michel Bouchard 148 349 808 99,95 % 80 100 0,05 %

Les actionnaires ont également approuvé le changement de la version anglaise de la dénomination sociale de la Société de Monarques Gold Corporation à Monarch Gold Corp. Le changement entrera en vigueur dans les prochains jours.

Finalement, la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu'auditeurs externes de la Société, ainsi que les autres résolutions présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, ont été approuvées.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

