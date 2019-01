Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce concernant la main-d'oeuvre





QUÉBEC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il fera une annonce concernant la main-d'oeuvre et le marché du travail au Québec.

À noter qu'il sera possible de voir la conférence de presse en direct sur la page Facebook du Ministère.

Date : 17 janvier 2019



Heure : 10 h



Lieu : Talsom Montréal

64, rue Prince

Montréal (Québec) H3C 2M8

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

