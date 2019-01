ZTE et Heavy Reading publient conjointement un livre blanc sur le transport 5G et la technologie novatrice canal FlexE





SHENZHEN, Chine, 16 janvier 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a publié aujourd'hui un livre blanc intitulé « Meeting 5G Transport Requirements With FlexE » (répondre aux exigences du transport 5G grâce à FlexE) en collaboration avec le cabinet de consultants Heavy Reading.

En s'appuyant sur les nouvelles tendances de l'architecture du réseau 5G et les nouvelles exigences pour le réseau de transport, le livre blanc se concentre sur le rôle clé de la technologie novatrice fondée sur FlexE dans le nouveau service de transport.

Le livre blanc présente les objectifs, les valeurs et les technologies clés de la solution de réseau de transport 5G et fournit un soutien technique complet et des conseils sur la construction de réseaux de transport de grande valeur orientés vers l'avenir.

Le livre blanc établit quatre caractéristiques techniques majeures de la solution de transport 5G. Tout d'abord, la technologie de canal FlexE prend en charge la fourniture de bande passante à la demande. Elle adopte la liaison de grands ports pour étendre la capacité du réseau à la demande, ce qui résout efficacement les problèmes de mise à niveau de la bande passante résultant du développement du réseau 5G, de sorte que la bande passante 100GE puisse répondre aux besoins des premiers services 5G. Grâce à la liaison FlexE, la bande passante peut être mise à niveau au-delà de 100GE en augmentant simplement la capacité de plusieurs ports 100GE. Cela simplifie l'adaptation du réseau tout en tirant profit efficacement des investissements initiaux.

Deuxièmement, la solution de réseau de transport 5G permet une latence ultra-faible et un transfert de gigue ultra-stable. La technologie de connexion croisée des créneaux temporels FlexE permet de transférer le trafic du service utilisateur en fonction de la couche physique, de sorte que le paquet utilisateur n'a pas besoin d'être analysé dans le noeud intermédiaire du réseau et que le transfert du trafic du service peut être effectué en temps réel. En conséquence, la latence de transmission du dispositif à saut unique est inférieure à 0,5 microseconde et celle de la gigue est inférieure à 30 nanosecondes, jetant ainsi les bases d'un service de transport à très faible latence.

Troisièmement, la technologie de canal FlexE peut garantir une très grande fiabilité du réseau. En élargissant la portée du processus d'opération, d'administration et de maintenance, le canal FlexE offre la protection de la couche de canal FlexE, ce qui améliore considérablement la fiabilité du transport du service client. En cas de défaillance, la commutation de protection peut être effectuée en 1 ms, ce qui permet à l'ensemble du réseau d'atteindre un taux de fiabilité de 99,9999 % au niveau industriel.

Quatrièmement, la technologie de canal FlexE prend en charge le découpage souple du réseau fondé sur FlexE. Grâce au découpage en tranches de bout en bout fondé sur FlexE et le canal FlexE, le réseau offre à la fois une bande passante exclusive semblable au « multiplexage temporel » et un isolement physique tout en prenant en charge le multiplexage statistique Ethernet. Par conséquent, il permet la séparation de la transmission par tranches, la séparation de la gestion, la séparation des défauts et la séparation des protocoles, assurant ainsi le déploiement de services différenciés 5G.

« Les exploitants doivent relever de nombreux défis pour répondre aux exigences uniques des scénarios d'application 5G à venir, et le réseau de transport sera essentiel pour les déploiements 5G à grande échelle. En tant que solution de transport 5G viable, FlexE suscite l'intérêt et l'attention des exploitants, et la nouvelle technologie de connexion croisée des créneaux temporels FlexE est susceptible d'être une solution efficace pour le découpage dur des réseaux », a déclaré Sterling Perrin, analyste principal de Heavy Reading.

En proposant une architecture de réseau en couches fondée sur FlexE, ZTE pose une base solide pour la recherche de normes de technologie de transport 5G. L'architecture a été largement reconnue par l'industrie, apportant une contribution significative à la norme G.mtn de l'UIT-T. De plus, la solution 5G Flexhaul de ZTE a été vérifiée par plusieurs exploitants en Chine, en Espagne et dans d'autres pays.

Voici le lien pour accéder au livre blanc complet intitulé « Meeting 5G Transport Requirements With FlexE » :

http://www.heavyreading.com/lg_landing.asp?piddl_lgid_docid=228757

