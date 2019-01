Gore reçoit le prix Fournisseur d'excellence de Sunrise Power





ELKTON, Maryland, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates, Inc (Gore) a reçu le prix Fournisseur d'excellence (Excellent Supplier Award) décerné par Sunrise Power, l'un des principaux fournisseurs chinois d'assemblages et de systèmes de piles à combustible pour véhicules. Ce prix reconnaît la capacité de Gore à répondre aux strictes exigences de Sunrise Power en matière de durabilité et de fiabilité, des facteurs clés pour la commercialisation des véhicules à pile à combustible.

Les membranes GORE-SELECT® de Gore, qui facilitent la réaction électrochimique d'une pile à combustible entre le combustible à base d'hydrogène et l'oxygène, permettent à l'assemblage de piles à combustible HYMOD®-36 de Sunrise Power de dépasser 5000 heures d'essai de fonctionnement, tout en assurant un démarrage à basse température à -20 °C et un stockage à -40 °C.

«?Gore est très fier d'avoir été nommé Fournisseur d'excellence par Sunrise Power. C'est une reconnaissance de la valeur des membranes GORE-SELECT® et de notre étroite relation de travail. Gore continuera de soutenir totalement Sunrise Power afin d'améliorer la durabilité de l'assemblage et du système de piles à combustible tout en réduisant les coûts?», a déclaré Tony Chen, directeur des ventes de Gore en Chine, lors de la conférence des fournisseurs et de la cérémonie de remise des prix de Sunrise Power qui a eu lieu le 10 janvier 2019.

Technologie d'énergie propre

Gore recourt à une technologie brevetée de membrane renforcée, à base d'ePTFE (polytétrafluoroéthylène expansé). Les membranes GORE-SELECT® sont exceptionnellement fines, solides et denses en énergie, ce qui leur permet une compatibilité avec des technologies rentables de piles à combustible.

Depuis plus de 20 ans, Gore est un fournisseur leader d'AME (assemblages membrane-électrodes) et de technologies de piles à combustible MEP. Aujourd'hui, les membranes GORE-SELECT® sont considérées comme la norme du secteur pour les applications automobiles exigeantes, et ont fait leurs preuves dans les véhicules écoénergétiques des principaux équipementiers, ainsi que dans plusieurs milliers d'applications de transports, portables et stationnaires à travers le monde.

À propos de W. L. Gore & Associates, Inc.

W. L. Gore & Associates est une société mondiale spécialisée en science des matériaux qui se consacre à transformer des industries et à améliorer la vie des gens. Fondée en 1958, Gore s'est forgé une réputation pour sa capacité à résoudre des défis techniques complexes dans les environnements les plus exigeants, de la révolution de l'industrie du vêtement d'extérieur avec le tissu GORE-TEX® à la création de dispositifs médicaux qui améliorent et sauvent des vies et permettent de nouveaux niveaux de performance sur les marchés de l'aérospatial, pharmaceutique et de l'électronique mobile, entre autres secteurs.

À propos de Sunrise Power Co., Ltd.

Sunrise Power est la première société de capitaux professionnelle en Chine à développer des technologies de piles à combustible et à commercialiser des produits de piles à combustible. Sunrise Power Co., Ltd. est spécialisée dans le développement de la technologie des piles à combustible MEP pour l'alimentation des véhicules et des alimentations de secours.

GORE, GORE-SELECT, GORE-TEX et les dessins sont des marques déposées de W. L. Gore & Associates.

HYMOD et le dessin sont des marques déposées de Sunrise Power Co., Ltd.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/808828/GORE_SELECT_Membrane.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/416031/W_L_Gore_and_Associates_Logo.jpg

