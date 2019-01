Tetra Pak va offrir de nouveaux niveaux de personnalisation et de flexibilité grâce à la technologie d'impression numérique





Grande première pour l'industrie des briques alimentaire, cet investissement capitalise sur les atouts de l'impression numérique pour offrir de nouvelles possibilités aux marques

Tetra Pak s'apprête à devenir la première entreprise de son secteur à proposer l'impression numérique couleur sur ses emballages carton. Pour cela, elle a noué un partenariat avec Koenig & Bauer, leader mondial dans ce domaine.



La technologie d'impression numérique va simplifier la gestion complexe de la conception, en réduisant le temps entre la conception et l'impression et en créant de nouvelles possibilités de flexibilité en termes de placement des commandes et de personnalisation des produits. Les marques de boissons peuvent ainsi bénéficier de nouveaux avantages comme l'impression dynamique sur l'emballage et la possibilité d'incorporer une variété de designs au sein d'une même commande.

« Notre ambition est d'aider nos clients à explorer de nouvelles possibilités avec un emballage véritablement 'intelligent', capable de répondre à leurs besoins en matière de personnalisation des produits, de lots de plus petite taille, de traçabilité accrue et de capacité d'interaction avec le consommateur, déclare Charles Brand, Vice-Président Exécutif Product Management & Commercial Operations chez Tetra Pak. Notre investissement dans l'impression numérique reflète notre volonté d'apporter des solutions concrètes à nos clients, fondées sur des technologies d'avenir, à mesure que la révolution numérique transforme la façon dont nous opérons. »

Koenig & Bauer travaille actuellement sur la fabrication d'une imprimante numérique pleine largeur, qui sera installée dans l'usine de Tetra Pak située à Denton, au Texas. Les essais opérationnels des nouveaux emballages carton imprimés numériquement devraient commencer début 2020 avec des clients nord-américains.

Carmen Becker, présidente-directrice générale de Tetra Pak États-Unis et Canada, ajoute : « Les marques continuent de chercher des opportunités de personnaliser davantage leurs produits. Nous sommes ravis d'offrir à nos clients de nouvelles solutions innovantes pour engager les consommateurs, tout en augmentant la flexibilité de la conception et des processus de commande ».

Christoph Müller, membre du conseil de Koenig & Bauer, précise : « Nous sommes très heureux d'avoir été choisis par Tetra Pak pour notre imprimante numérique. La collaboration de nos entreprises est particulièrement constructive et basée sur la confiance. Je suis persuadé que nous allons, ensemble, changer considérablement le marché au profit des clients de Tetra Pak ».

À PROPOS DE TETRA PAK

Tetra Pak est le leader mondial des solutions de traitement et de conditionnement de produits alimentaires. Travaillant en étroite collaboration avec nos clients et nos fournisseurs, nous proposons des produits sûrs, innovants et respectueux de l'environnement, qui répondent chaque jour aux besoins de centaines de millions de consommateurs dans plus de 160 pays. Avec plus de 24 000 collaborateurs dans le monde, nous croyons en un leadership industriel responsable et en une approche durable de nos activités. Notre devise, "PROTEGE CE QUI EST BONtm", reflète notre engagement : assurer la sécurité et la disponibilité en tous lieux des produits alimentaires que nous traitons et conditionnons.

Pour plus d'informations sur Tetra Pak, visitez notre site http://www.tetrapak.fr.

À PROPOS DE KOENIG & BAUER

Koenig & Bauer est le deuxième plus grand fabricant au monde de machines à imprimer, qui propose la gamme de produits la plus large du secteur. Depuis 200 ans, l'entreprise épaule les imprimeurs grâce à sa technologie innovante, ses processus sur mesure et une large palette de services. Son portefeuille s'étend des billets de banque aux emballages en carton, film, métal et verre, en passant par l'impression de livres, présentoirs, codes, magazines, publicités, carton ondulé et journaux. Qu'il s'agisse d'offset sur feuilles et sur rotatives (web-fed), d'impression par flexographie, d'offset sans mouillage, de gravure en creux, d'impression simultanée et de sérigraphie ou de jet d'encre numérique - Koenig & Bauer est à l'aise dans pratiquement tous les procédés d'impression et est le fer de lance du marché dans beaucoup d'entre eux. Pendant l'exercice 2017, les quelque 5 600 employés très qualifiés travaillant dans le monde ont réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 1,2 milliard d'euros.

Vous en saurez plus sur Koenig & Bauer en cliquant sur http://www.koenig-bauer.com.



