BMO Groupe financier accède à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la quatrième année d'affilée

MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il figure à l'indice d'égalité des sexes (Gender-Equality Index) de Bloomberg pour la quatrième année consécutive.

L'indice reconnaît les entreprises engagées dans l'égalité des sexes et l'inclusion dans le milieu de travail et la communauté. Depuis 2017, la taille de l'indice a doublé et comprend actuellement 230 sociétés de dix secteurs dans 36 pays.

« Une culture ouverte à tous et une main-d'oeuvre reflétant nos communautés diversifiées et nos clients sont nos principales priorités à BMO. Nous demeurons profondément attachés aux gestes audacieux qui favorisent le sentiment d'appartenance de tous, y compris les femmes chefs de file », a déclaré Cam Fowler, président, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier, et champion de la diversité des cadres de BMO. « Grâce à des initiatives en milieu de travail qui ont fait en sorte que 40 pour cent des cadres dirigeants de BMO sont des femmes, à des outils pédagogiques qui aident les femmes à maîtriser leurs finances, et à notre engagement à fournir un capital de trois milliards de dollars aux entreprises dirigées par des femmes, BMO s'est affiché en chef de file du soutien et de l'autonomisation des femmes. »

Initiatives en cours :

Des produits pour soutenir les femmes - BMO offre une gamme complète de produits et de services pour aider les femmes. Par exemple, en 2018, il a annoncé qu'un capital de trois milliards de dollars serait disponible sur trois ans pour les entreprises canadiennes appartenant à des femmes, ce qui créerait également de nouveaux emplois et renforcerait les collectivités. De plus, BMO propose des outils pédagogiques tels que son site Web https://bmopourelles.bmo.com/ et une série de baladodiffusions intitulée Son argent à elle. Ses choix. qui informe les femmes sur une vaste panoplie de thèmes pertinents.

- BMO offre une gamme complète de produits et de services pour aider les femmes. Par exemple, en 2018, il a annoncé qu'un capital de trois milliards de dollars serait disponible sur trois ans pour les entreprises canadiennes appartenant à des femmes, ce qui créerait également de nouveaux emplois et renforcerait les collectivités. De plus, BMO propose des outils pédagogiques tels que son site Web https://bmopourelles.bmo.com/ et une série de baladodiffusions intitulée qui informe les femmes sur une vaste panoplie de thèmes pertinents. Stratégie de diversité et d'inclusion - Vision 2020 est une stratégie pluriannuelle visant à améliorer le rendement et le leadership de la Banque en favorisant une plus grande diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise.

- Vision 2020 est une stratégie pluriannuelle visant à améliorer le rendement et le leadership de la Banque en favorisant une plus grande diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Avancement professionnel - BMO croit en l'avancement des leaders à l'interne. Plus de 60 pour cent de ses cadres supérieurs ont suivi le programme ACCENT Leadership depuis son lancement en avril 2016.

- BMO croit en l'avancement des leaders à l'interne. Plus de 60 pour cent de ses cadres supérieurs ont suivi le programme ACCENT Leadership depuis son lancement en avril 2016. Réseau Femmes en action - Plus important groupe-ressource d'employés de BMO, le Réseau Femmes en action, qui compte plus de 3 000 membres, est une communauté d'employés - hommes et femmes - qui défendent l'inclusion, les relations d'influence, le développement, l'avancement et le soutien des femmes pour l'amélioration des affaires, des communautés et de la culture de BMO.

- Plus important groupe-ressource d'employés de BMO, le Réseau Femmes en action, qui compte plus de 3 000 membres, est une communauté d'employés - hommes et femmes - qui défendent l'inclusion, les relations d'influence, le développement, l'avancement et le soutien des femmes pour l'amélioration des affaires, des communautés et de la culture de BMO. Représentation des femmes dans les postes de haute direction et au conseil d'administration - Quarante pour cent des postes de la haute direction sont occupés par des femmes, tandis que 35,7 pour cent des administrateurs indépendants siégeant au conseil d'administration de BMO sont des femmes.

- Quarante pour cent des postes de la haute direction sont occupés par des femmes, tandis que 35,7 pour cent des administrateurs indépendants siégeant au conseil d'administration de BMO sont des femmes. Former les chefs de file de demain - BMO stimule l'avancement des chefs de file d'aujourd'hui et de demain. La Banque a commandité l'initiative « Les filles ont leur place » de Plan International dans le cadre de la Journée internationale de la fille, une initiative au cours de laquelle de jeunes femmes ont suivi les activités de plusieurs cadres de BMO. Le programme a présenté les différentes possibilités de carrière au sein de l'entreprise pour les futures dirigeantes.

