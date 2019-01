Anges Québec souligne son 10e anniversaire en lançant Les Anges En Tournée qui sera de passage dans 10 régions du Québec





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Anges Québec, le plus grand regroupement d'anges investisseurs au Canada, célèbre cette année son 10e anniversaire. Pour l'occasion, l'organisation lance Les Anges En Tournée, soit une tournée de 10 régions du Québec afin d'offrir quasi gratuitement une formation intensive destinée aux entrepreneurs innovants du Québec ainsi qu'aux investisseurs potentiels.

Cette formation de 4 heures, intitulée « Maîtrisez l'art de parler à des investisseurs », divulguera des conseils clés et des bonnes pratiques pour préparer les entrepreneurs à choisir le bon moment pour se lancer en recherche de financement, cibler les bons investisseurs, en plus de démystifier des sujets souvent méconnus, notamment la valorisation d'entreprise et les éléments clés d'un pitch parfait.

Se préparer à approcher des investisseurs

« Il y a plusieurs facteurs qui influencent le succès qu'aura un entrepreneur avec sa levée de fonds, mais bien connaître les investisseurs à qui on s'adresse est définitivement l'un des plus importants, et souvent le plus sous-estimé » souligne Stéphanie Schwanen, directrice des communications chez Anges Québec.

Cette initiative est née d'une constatation de la part d'Anges Québec que les entrepreneurs manquent d'outils pour se préparer à approcher des investisseurs. « Une erreur commune des entrepreneurs est de passer trop de temps à parler de leur produit, leur technologie. Celui-ci doit garder en tête que l'investisseur n'achète pas le produit, mais bien une partie de l'entreprise en échange de capital » ajoute Caroline Pelletier, vice-présidente à la sélection chez Anges Québec.

Grâce à cette tournée à laquelle une vingtaine d'anges membres d'Anges Québec prendront part, l'organisation vise également à démystifier le rôle d'ange auprès de potentiels investisseurs.

« Les bénéfices de devenir membre d'un réseau comme le nôtre sont grands : l'investisseur accède à un bassin d'expertises diversifiées, d'investisseurs qualifiés et chevronnés ainsi que d'opportunités d'investissements profitables. Nous profiterons de cette tournée pour aller à la rencontre de potentiels investisseurs intéressés à en savoir plus sur notre organisation » souligne François Gilbert, président-directeur général d'Anges Québec.

Une tournée disponible sur Soul.City

Le parcours des Anges En Tournée sera disponible sur Soul.City, une entreprise financée par Anges Québec, qui a développé une application où l'utilisateur vit une expérience augmentée de découverte des villes via une plateforme créatrice d'émotions, partout dans le monde. Le parcours de la tournée d'Anges Québec sera dévoilé progressivement via l'application.

« Soul.City est enchanté de s'associer à l'initiative Les Anges En Tournée. Notre entreprise ayant été financée par Anges Québec, je peux dire que les anges ont une approche qui se distingue des autres fonds de capital de risque, et je crois que tout entrepreneur bénéficiera grandement de cette formation » ajoute Annick Charbonneau, présidente de Soul.City.

Afin d'être informée des dates de la tournée, télécharger Soul.City (disponible sur iOS et Android) ou bien abonnez-vous à l'infolettre d'Anges Québec.

À propos d'Anges Québec

Fondé en 2008, Anges Québec est un réseau de plus de 230 anges investisseurs qui ont pour mission d'investir et de s'investir dans des entreprises québécoises innovantes. Les membres du réseau d'Anges Québec ont, à ce jour, investi plus de 80M$ dans l'économie québécoise, totalisant plus de 210 investissements dans plus de 100 entreprises innovantes. Grâce à son centre de développement professionnel, Anges Québec soutient ses membres dans l'acquisition constante de nouvelles connaissances et compétences inhérentes à l'investissement.

