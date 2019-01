La Ville de Montréal met aux normes les clôtures autour de ses équipements aquatiques extérieurs





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Programme de mise aux normes des installations aquatiques de Montréal, la Ville de Montréal a octroyé deux contrats pour la mise aux normes de clôtures ceinturant une cinquantaine d'installations aquatiques extérieures sur son territoire.

Enclenchés à la suite d'un diagnostic complet de l'état des clôtures existantes à travers la ville, autour des 300 piscines, pataugeoires et jeux d'eau, ces travaux considérables viseront à en assurer la sécurité.

« La plupart des clôtures ont été installées il y a très longtemps, à une époque où les normes de sécurité étaient moins strictes. C'est pourquoi nous avons jugé important de regrouper tous les travaux et confier à la ville-centre le mandat de procéder au remplacement de toutes les clôtures visées, tout en assumant les coûts. On ne lésine pas avec la sécurité des Montréalaises et des Montréalais, surtout de nos jeunes », souligne Hadrien Parizeau, conseiller associé au comité exécutif en matière de jeunesse, de sports et de loisirs.

Les travaux se dérouleront au cours de l'hiver et du printemps 2019. Les coûts des travaux s'élèvent à plus de 1,3 M$ et consisteront à procéder au démantèlement de la maille de chaîne sur la clôture existante, à réparer la structure existante selon l'état de la clôture et à mettre en place une nouvelle maille de chaîne de moins de 38 mm de diamètre conformément aux standards.

« Nous travaillons rapidement afin de nous assurer que les travaux seront réalisés en majeure partie avant le début de la saison estivale pour éviter le plus possible que la baignade ne soit touchée. Nous voulons que les citoyennes et les citoyens puissent profiter au maximum de leurs installations aquatiques l'été prochain pour se rafraîchir et se divertir ! », mentionne M. Parizeau.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 14:58 et diffusé par :