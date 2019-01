Concours de l'Ordre national du mérite agricole - Participer, c'est faire progresser votre entreprise!





QUÉBEC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est heureux de souligner l'ouverture de la période d'inscription de l'édition 2019 du concours de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA). Cette année, c'est au tour des entrepreneurs agricoles des régions de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean de profiter de cette expérience unique qui revient seulement une fois tous les cinq ans sur ce territoire. Les producteurs sont donc invités à s'inscrire jusqu'au 1er mai dans les catégories bronze, argent ou or, peu importe la taille de leur l'entreprise ou leur secteur de production.

« J'ai eu l'honneur de participer à cet événement d'envergure à l'Assemblée nationale l'an passé et j'ai été emballé de constater la grande diversité des productions représentées au concours. Les entreprises agricoles de tous les types, qu'elles soient petites ou grandes, peuvent participer. C'est très émouvant de voir la fierté des gagnants, entourés de leur famille et de leurs pairs. C'est grâce à un concours comme celui-ci que l'on peut mettre en valeur la profession d'agriculteur et la vitalité de l'agriculture dans les régions du Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Participer à l'Ordre national du mérite agricole en 2014 a été pour nous une belle prise de conscience quant à l'évolution de notre entreprise ovine depuis son acquisition en 2008. Cela nous a permis de faire le point sur les objectifs que nous avons atteints et sur les perspectives qui s'ouvraient. Obtenir la médaille de bronze a été une belle récompense pour nos efforts et un signe d'encouragement à poursuivre nos améliorations. Nous sommes très fiers de cette participation et de la reconnaissance que nous avons reçue. Nous tenons à encourager les producteurs ovins à participer à l'ONMA et ainsi à promouvoir cette belle production. Soyons fiers de nos réussites et partageons-les! »

Mme Léda Villeneuve et M. Jean-François Goulet, de la Ferme ViGo, située dans le Bas-Saint-Laurent, participants dans la catégorie bronze de l'édition 2014

« La participation au concours de l'Ordre national du mérite agricole nous a donné la possibilité de faire évaluer notre travail et notre entreprise par des juges qui ont une expertise agronomique. C'est intéressant, d'autant plus qu'à la fin du concours nous avons reçu une liste de points forts et de suggestions afin de nous améliorer. Et puis, c'est une fierté pour nous de prendre part au gala accompagnés de nos proches et d'y assister avec les autres producteurs. »

M. Marc Cyr, de la Ferme Belgi M.A.G., située en Gaspésie, lauréat du deuxième rang régional dans la catégorie or de l'édition 2014

« C'est un concours de prestige qui nous donne de la notoriété et qui constitue une reconnaissance de nos efforts et de notre passion d'être agricultrice ou agriculteur! L'expertise qu'apportent les juges ainsi que les échanges que nous avons eus avec eux représentent une très belle expérience et permettent de faire une grande analyse de nos forces et de nos faiblesses. En plus d'avoir participé à la remise des honneurs à l'Assemblée nationale, nous avons discuté avec les producteurs des autres régions couvertes par le concours. C'est grâce à tous ces beaux moments que l'on découvre comment l'agriculture est pleine d'amour et de passion! »

M. Sylvain Boily et Mme Chantale Bouchard, de la Ferme Boily SENC, située au Lac-Saint-Jean, lauréats du premier rang régional et du troisième rang national dans la catégorie or de l'édition 2014.

Les participants recevront la visite d'une équipe de juges chevronnés qui évaluera leur entreprise. Mentionnons que cette évaluation s'appuie sur six critères :

la gestion de la production;

la protection de l'environnement;

le développement stratégique de l'entreprise;

la gestion des ressources financières;

la gestion des ressources humaines;

le rayonnement social.

Ils doivent obtenir le nombre de points nécessaires dans leur catégorie pour être décorés de l'Ordre national du mérite agricole. C'est au cours d'une soirée de gala rassemblant tous les participants ainsi que les acteurs du milieu agricole des régions accueillant le concours que les prix régionaux et nationaux sont remis.

Soulignons la participation des précieux partenaires appelés à contribuer au succès de cette 130e édition, soit Promutuel Assurance et La Coop fédérée. Le Ministère peut aussi compter sur l'appui de La Terre de chez nous à titre de collaborateur.

Les entrepreneurs qui désirent s'inscrire peuvent être accompagnés par les directions régionales du MAPAQ tout au long de leur démarche. Pour plus d'information sur le concours ou pour obtenir les formulaires d'inscription, consultez le site Web www.onma.gouv.qc.ca.

