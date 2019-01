Plus de 1,3 million de dollars pour appuyer le développement et la croissance de quatre entreprises de Sherbrooke





Le gouvernement du Canada soutient les projets d'Eagle Vizion, Technologies Oneka, Les Industries G.E. Gilbert et Énergie, Solutions et Associés (ESA)

SHERBROOKE, QC, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises Eagle Vizion, Technologies Oneka, Les Industries G.E. Gilbert et Énergie, Solutions et Associés (ESA) pourront poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 1 305 000 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à l'appui de DEC, Eagle Vizion et Oneka Technologies pourront réaliser leur projet de démarrage d'entreprise dans le secteur des technologies propres. Les Industries G.E. Gilbert et Énergie, Solutions et Associés ont quant à elle pu aller de l'avant avec des projets de développement qui leur permettront d'améliorer leur productivité et la croissance de leur entreprise.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne. Les fonds, consentis par le gouvernement du Canada en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de 9 M$ ainsi que la création de 34 nouveaux emplois dans la région des Cantons-de-l'Est.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Nous choisissons de miser sur la capacité d'innovation et la volonté de progrès de ces entreprises qui se démarquent dans un marché en constante évolution. Leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation contribuent à la vitalité économique des Cantons-de-l'Est. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Eagle Vizion, Technologies Oneka, Les Industries G.E. Gilbert et Énergie, Solutions et Associés, quatre entreprises dont le succès rejaillit sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Document d'information

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Eagle Vizion

(6511660 Canada inc.) Contribution remboursable de 650 000 $ sur un investissement total de 2 800 000 $ Fondée en 2006 en tant que centre de recherche et de développement, Eagle Vizion est une entreprise dérivée de Sherbrooke O.E.M. ltée. Cette dernière est spécialisée dans la conception, la fabrication, l'installation et la commercialisation de systèmes mécaniques pour les centres de recyclage depuis 1997. Le projet visait le démarrage d'une entreprise innovante oeuvrant dans le développement et la commercialisation de solutions de tri optique pour les matières résiduelles. L'aide de DEC a permis à Eagle Vizion d'assumer une partie des coûts liés aux vitrines technologiques et aux frais de commercialisation. À terme, le projet génèrera la création de 19 emplois. Technologies Oneka

(9320-9054 Québec inc.) Contribution remboursable de 295 000 $ sur un investissement total de 1 500 000 $ Technologies Oneka a été fondée en 2015 par deux entrepreneurs ayant des expertises en génie mécanique. Cette PME oeuvre dans la création, l'assemblage et la commercialisation d'unités autonomes de dessalement d'eau marine capables de produire de l'eau potable en utilisant comme unique source d'énergie le mouvement des vagues. Dans le cadre du démarrage de Technologies Oneka, l'aide de DEC permet d'appuyer l'entreprise dans l'amélioration de sa technologie, l'obtention de ses brevets à l'international et le lancement d'une stratégie de mise en marché, incluant une vitrine technologique. Le projet permettra de créer sept emplois. Les Industries G.E. Gilbert inc. Contribution remboursable de 200 000 $ sur un investissement total de 4 060 500 $ Les Industries G.E. Gilbert, constituée en 1975, fabrique des pièces métalliques, en petite série, de petites et grandes dimensions. L'entreprise se spécialise dans l'usinage de haute précision de pièces en acier et en fonte et fait l'assemblage (soudure) de pièces en acier. Elle offre aussi des services de prototypage et de réparation d'équipements. Le projet a permis à l'entreprise d'assurer son expansion et d'améliorer sa productivité par l'acquisition d'équipements de précision, tels qu'un tour à contrôle numérique (tour CNC), destinés à l'usinage de pièces de grande dimension, ainsi que l'agrandissement et le réaménagement de l'usine. Le projet a généré la création de six emplois. Les Entreprises de développement durable Énergie Solutions et Associés inc. Contribution remboursable de 160 000 $ sur un investissement total de 850 000 $ Les Entreprises de développement durable Énergie Solutions et Associés inc. a été fondée en 2010, à Lévis. Elle est aujourd'hui située à Sherbrooke et porte le nom Énergie Solutions Air (ESA). L'entreprise a inauguré son usine le 14 janvier 2019. ESA est spécialisée dans la conception et la commercialisation d'échangeurs d'air qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments agricoles. À ce jour, ESA-Series permet aux producteurs agricoles au Canada et aux États-Unis de réduire leur empreinte écologique de deux tonnes de CO2 par jour. En plus de commercialiser ce produit de ventilation agricole innovant, le projet d'ESA consiste à poursuivre le développement de produits, notamment par l'acquisition de nouveaux équipements de production. L'aide de DEC a permis à l'entreprise d'augmenter sa production et la commercialisation de ses produits au Canada et aux États-Unis. Le projet a permis de créer deux emplois. En résumé Nombre de projets : 4

Nombre d'emplois créés : 34

Contributions de DEC : 1 305 000 $ Investissements totaux générés par ces projets : 9 210 500 $

