Le Centre historique de la mine King (KB3) pourra finaliser l'aménagement de ses installations





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 3 600 000 $ à l'attraction touristique majeure au coeur de la MRC des Appalaches

THETFORD MINES, QC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des attraits touristiques qui relient le passé et l'avenir, comme le Centre historique de la mine King (KB3), tout en renouvelant l'offre touristique des régions du Québec. Pour l'aider à finaliser l'aménagement du site historique, le Centre bénéficiera d'une contribution non remboursable de 3 600 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez. L'aide du gouvernement permettra notamment l'ajout de nouveaux espaces extérieurs, l'amélioration de la muséologie et la réalisation de travaux d'éclairage architectural.

En juillet 2012, la ville de Thetford Mines a mandaté le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines pour la réalisation du projet du Centre historique de la mine King (aussi connu sous le nom de KB3). Le projet vise à mettre en valeur le site de l'ancienne mine King situé au centre-ville de Thetford Mines pour en faire le principal produit d'appel touristique de la région. Cette mine, fermée depuis 1986, fait partie du berceau minier de la région où a commencé l'exploitation de l'amiante en 1878.

KB3 est un projet majeur privilégié dans la région pour sa diversification économique. La restauration du site est prévue en plusieurs phases. La première phase, pour laquelle DEC a fait une contribution de 931 110 $, consistait en la rénovation de trois anciens bâtiments de l'ancienne mine. En marge de cette phase, DEC a également consenti un montant de 450 000 $ pour la réalisation de stations d'interprétation. La phase deux, qui fait l'objet de cette annonce, vise l'aménagement d'espaces extérieurs et la construction d'une galerie souterraine.

L'aide financière a été consentie en vertu de l'Initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du chrysotile de DEC. Elle vise à soutenir les projets liés à la diversification de l'activité économique des MRC des Appalaches et des Sources.

Citations

« Je suis ravi que notre gouvernement soutienne des projets comme celui du Centre historique de la mine King, qui contribuent à garder notre histoire bien vivante, à nous inspirer et à nous rappeler d'où nous venons. L'exploration minière a été une industrie essentielle à la région pendant si longtemps. Ce projet va permettre de revigorer la région et de renouveler l'offre économique des MRC des Appalaches et des Sources, tout en rendant hommage à notre patrimoine. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nous sommes fiers d'avoir pu collaborer avec les partenaires-clés du développement économique local et régional à l'accomplissement de ce concept touristique unique et de belle envergure pour la région de l'Amiante. Le tourisme représente une excellente occasion de diversification et de croissance de l'économie de la région. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes très heureux de l'appui financier de DEC qui va nous permettre de redonner ses lettres de noblesse à l'exploration minière qui a soutenu notre communauté toutes ces années. Transformer la mine KB3 en musée minéralogique est un grand accomplissement qui nous concerne tous, les gens de Thetford Mines, pour ce qui est de l'héritage que nous laisserons aux générations futures. »

Yvan Faucher, président du conseil d'administration du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

Liens connexes

Faits en bref

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 14:00 et diffusé par :