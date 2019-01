150 ans de la Gazette officielle du Québec - Le Centre de services partagés du Québec est fier de souligner un événement historique important





QUÉBEC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le tout premier numéro de la Gazette officielle du Québec a été publié il y a 150 ans aujourd'hui. Peu de publications parues chaque semaine, sans relâche, peuvent s'enorgueillir d'une telle longévité.

En 1869, à la suite de la création de la Confédération canadienne, il devenait impératif pour le gouvernement du Québec de se doter d'un véhicule d'information permettant de rendre ses orientations et ses décisions publiques. L'Imprimeur de la Reine, fonction nouvellement créée, devait donc imprimer et publier les statuts de la province, et tout autre document officiel jugé essentiel. Ainsi prit naissance la Gazette officielle du Québec, qui fait l'objet d'une parution hebdomadaire depuis 150 ans. La longue existence de cet organe d'information officiel et la rigueur déployée pour sa production constituent une grande source de fierté pour le Centre de services partagés du Québec : elles permettent l'expression de nos valeurs démocratiques.

Au cours des décennies suivant la création de la Gazette officielle du Québec, l'Imprimeur de la Reine s'est vu attribuer des responsabilités additionnelles. Son rôle ainsi bonifié en fit davantage un éditeur, dont la charge était d'imprimer et de distribuer un bon nombre de publications gouvernementales. Afin de mieux refléter cette réalité, l'appellation «?Imprimeur de la Reine?» a été remplacée, le 1er janvier 1969, par celle d'«?Éditeur officiel du Québec?». C'est en 1985 que l'entreprise d'édition gouvernementale regroupant le bureau de l'Éditeur officiel et la Direction générale de l'Édition a pris pour raison sociale le nom des «?Publications du Québec?», qui demeure encore aujourd'hui un gage de qualité dans le domaine de l'édition.

Toujours animé par cette passion de servir le citoyen et fort de sa longue expérience, l'Éditeur officiel du Québec est résolument tourné vers l'avenir. Pour remplir pleinement sa mission de rendre accessible aux citoyens l'information officielle, il doit demeurer à l'avant-garde des nouveaux moyens de diffusion. Ainsi, une nouvelle plateforme a été lancée en 2016 : Légis Québec. Celle-ci permet à tous de consulter gratuitement les plus récentes moutures des lois et règlements du Québec, ainsi que leurs versions antérieures.

