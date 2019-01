Déclaration du président de l'ACSAQ





DORVAL, QC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ), Dan Lamoureux, a fait la déclaration suivante au sujet de la situation au sein de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) :

« Les élèves de la CSEM s'épanouissent académiquement avec un taux de réussite de 89 %. La CSEM détient l'un des taux de réussite les plus élevés au Québec. Toutefois, la situation au sein de la commission scolaire suscite des préoccupations. Un examen par une tierce partie qualifiée permettra à tous les intéressés d'adopter des mesures correctives si cela s'avère nécessaire.

Des problèmes opérationnels et de gouvernance au sein d'organismes publics à tous les niveaux du gouvernement, bien qu'ils soient regrettables et inacceptables, surviennent à l'occasion et ils doivent être traités de manière appropriée. Une distinction, telle qu'établie par le Ministre lors de sa conférence de presse, doit être faite entre une situation au sein d'une commission scolaire donnée et la question de politique publique plus vaste de la réforme de la gouvernance scolaire », a conclu le président.

L'ACSAQ continuera de suivre de près la situation. En fonction des renseignements actuellement disponibles, nous ne ferons pour l'instant aucune autre déclaration.

L'ACSAQ est la voix de l'enseignement public anglophone du Québec et représente 100 000 élèves répartis dans 340 écoles primaires et secondaires, et centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle un peu partout au Québec.

