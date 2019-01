Canopy Growth obtient de l'État de New York une licence pour le chanvre et établira des installations commerciales aux É.-U.





Les installations dans l'État de New York jetteront les bases d'un nouveau parc industriel consacré au chanvre.

SMITHS FALLS, ON., le 16 janv. 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) a obtenu une licence de la part de l'État de New York pour le traitement et la production de chanvre. Grâce aux efforts de représentants clés de l'État de New York et du gouvernement fédéral américain, Canopy Growth est fière de pouvoir souligner son engagement à investir dans l'État afin d'y établir un parc industriel consacré au chanvre. Le leadership démontré par le gouverneur de l'État, Andrew M. Cuomo, aura mené à la création d'un programme pilote unique en son genre aux États-Unis et voué à la recherche sur le chanvre. L'implication du sénateur américain Charles E. Schumer aura été déterminante dans l'adoption d'un projet de loi crucial pour le réinvestissement en agriculture - le Farm Bill -, projet de loi qui aura guidé et concrétisé la démarche d'investissement de Canopy Growth dans l'État de New York.

Canopy Growth établira dans le parc industriel des installations de production à grande échelle pour l'extraction du chanvre et la fabrication de produits aux États-Unis.

« Canopy Growth s'est donné comme principe fondateur de promouvoir l'innovation au sein des industries du cannabis et du chanvre. Nous croyons que l'occasion qui s'offre à nous à New York permettra de créer des produits qui amélioreront la qualité de vie des gens, explique Bruce Linton, président et co-PDG de Canopy Growth. Parallèlement, nous allons créer des emplois au sein d'une nouvelle industrie dynamique et hautement profitable. Je ne peux que faire l'éloge du leadership démontré par les responsables politiques, au niveau fédéral et de l'État, et qui aura rendu possible l'annonce d'aujourd'hui ».

Canopy Growth a l'intention d'investir entre 100 et 150 millions $ US pour ses installations de New York, sujette à l'approbation d'un site spécifique par le conseil d'administration; l'exploitation sera capable de produire annuellement plusieurs tonnes d'extraits de chanvre. Le projet démontre une fois de plus l'avantage stratégique acquis par Canopy Growth à la suite de l'officialisation d'un investissement de 4 milliards $ US de la part de Constellation Brands, un chef de file du domaine des boissons alcoolisées établi à New York et figurant au classement des sociétés Fortune 500.

« L'investissement de 100 à $150 millions $ de Canopy Growth dans la région du Southern Tier (de l'État de New York) profitera à toutes les parties impliquées : à Canopy Growth, qui sera aux premières loges de la révolution du chanvre industriel dans le nord de l'État, et à l'économie et aux agriculteurs du Southern Tier, pour lesquels il s'agira d'un sérieux coup de pouce avec de nouveaux emplois bien rémunérés. Je me suis battu avec ferveur pour exempter l'industrie du chanvre de l'encombrante réglementation fédérale dans notre Industrial Hemp Farming Act of 2018 (loi de 2018 sur la culture industrielle du chanvre) - récemment ajoutée au Farm Bill -, parce que je savais ce que tout cela représentait pour la région de Southern Tier. Et cet investissement en est la preuve. Je suis extrêmement heureux de voir Canopy Growth se joindre à ma démarche visant à faire du Southern Tier la « Silicon Valley » de la recherche et production de chanvre industriel. Et je vais continuer à me battre pour que le chanvre industriel devienne une véritable locomotive pour le secteur agricole de la région », clame le sénateur Schumer.

En raison de son expertise en matière d'extraction et de traitement des cannabinoïdes issus du chanvre, Canopy Growth a obtenu une licence de la part de l'État de New York l'autorisant à traiter le chanvre pour diverses applications. Canopy Growth se spécialise dans les procédés d'extraction à grande échelle, notamment pour la composition de produits médicaux standardisés. Ses procédés de production ont été validés par une certification de bonnes pratiques de fabrication (BPF), la norme mondiale en production pharmaceutique, à son siège social canadien de Smith Falls, en Ontario.

La Société est à évaluer différents sites potentiels dans la région du Southern Tier de l'État de New York, pour y établir l'une de ses premières installations d'extraction et de traitement hors Canada. La Société entend annoncer son choix de site dans un délai de 100 jours. Canopy Growth sera la première entreprise à jeter les bases d'un vaste parc industriel consacré à l'industrie du chanvre. Celui-ci accueillera d'autres entreprises tiers dans le but d'établir un véritable écosystème d'innovation et de développer une diversité d'applications pour le chanvre cultivé, de sa fibre à sa semence en passant par les cannabinoïdes. À elles seules, les installations de Canopy Growth créeront un nombre significatif d'emplois dans la région, et l'éventuelle consolidation de cet écosystème lié à l'exploitation du chanvre optimisera les bénéfices économiques à plus long terme pour la région et ses collectivités.

Lorsque ses installations new-yorkaises seront fin prêtes, Canopy Growth s'approvisionnera exclusivement auprès d'agriculteurs américains pour ses besoins en chanvre. La Société croit que le Farm Bill est en mesure de créer un terreau fertile pour faire croître une industrie florissante s'appuyant sur le savoir-faire des agriculteurs américains. Canopy Growth peut, à son tour, y fournir une valeur ajoutée en s'appuyant sur ses champs d'expertise, soit l'extraction, le traitement et la préparation de produits médicaux et de consommation à base de cannabinoïdes.

L'adoption récente du Farm Bill et l'appui confirmé de la part des autorités de l'État de New York laissent croire à la direction de Canopy Growth que le potentiel d'un marché en Amérique pour des produits à base de cannabinoïdes issus du chanvre est en voie de se réaliser.

La semaine dernière, Canopy Growth présentait par voie de communiqué sa position avantageuse sur le marché du chanvre. La Société tire profit d'une combinaison unique de PI liées au chanvre, de réserves importantes de liquidités et d'expertise technique, toutes requises pour assurer sa réussite dans cette industrie prometteuse.

Canopy Growth Corporation

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de ce type d'énoncé incluent les énoncés relatifs aux futurs investissements dans l'État de New York, ou encore relatifs à la capacité de la Société de choisir des sites appropriés dans un délai de 100 jours suivant la publication du présent communiqué de presse. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris la capacité de la Société de satisfaire ses contrats de ventes provinciales ou des provinces d'acheter tout le cannabis qui leur est attribué, et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 27 juin 2018 qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

