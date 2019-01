Xi'an accueille la Semaine de la mode de la Ceinture et la Route pour promouvoir les échanges culturels





XI'AN, Chine, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Évènement de premier ordre dans le monde de la mode et de l'industrie textile, la troisième Semaine de la mode de l'initiative de la Ceinture et la Route vient de conclure à Xi'an après avoir accueilli des créateurs, des artistes et des professionnels leaders du secteur venant de plus de 20 pays. L'évènement sur cinq jours a mis en lumière le patrimoine culturel et artistique de Xi'an et a souligné sa position importante au sein de l'initiative chinoise de la Ceinture et la Route, le projet d'infrastructure et de développement culturel planétaire de la Chine retraçant les itinéraires commerciaux mythiques de la Route de la soie qui partaient à l'origine de cette ancienne ville.

Les défilés qui se sont déroulés lors de la Semaine de la mode de la Ceinture et la Route ont présenté des styles traditionnels, contemporains et modernes, tandis que le forum « Développement mondial de la mode » a servi de plateforme pour que les leaders de la mode puissent discuter des différentes manières de renforcer le secteur. Avec un accent mis sur la technologie intégrée, la mode avant-gardiste, la culture et le développement économique, le forum a consolidé Xi'an comme centre mondial de la mode et a facilité les discussions sur les différents axes de développement du secteur, non seulement au niveau local mais aussi dans le monde entier.

« Xi'an est le lieu parfait pour organiser la Semaine de la mode de la Ceinture et la Route et nous sommes enchantés de la réussite de l'évènement, » a déclaré Wang Haotian, président du comité d'organisation de la Semaine de la mode. « La longue histoire de la ville avec ses éléments culturels profondément ancrés inspire les designers et les artistes dans les domaines de la mode, des arts, de l'architecture et bien d'autres. En même temps, elle avance et se modernise en tirant profit de la technologie de pointe et de la planification urbaine. C'est à la fois une ville ancienne, une connexion réelle à l'ancienne Route de la soie et un élément central de l'initiative planétaire actuelle de la Ceinture et la Route. Il n'y a pas de meilleur endroit pour rassembler des professionnels dans les domaines de l'art, de la mode et du textile pour qu'ils discutent de la manière dont nos industries, grâce à la coopération internationale, peuvent répondre aux besoins des gens qui vivent dans le mode en développement. »

Les évènements de cette semaine ont réuni des créateurs reconnus tels que Wang Xiaoxia, présidente de L'OFFICIEL Chine, Mao Junjie, directeur général APAC de MARC JACOBS, Lu Hao, Tony Brown, Arnault Garcia, Ma Qingyun et Laurence Xu.

Parmi les invités de marque de la Semaine de la mode de la Ceinture et le Route, nous pouvons citer Phinij Jarusombat, ancien vice-premier ministre thaïlandais et président de l'Association culturelle et économique Thaïlande-Chine, Du Yue, directeur de la division de la coopération, du suivi intersectoriel et des partenariats pour l'Afrique de l'UNESCO, et Long Yuxiang, directeur du Centre international de communication culturelle de Chine (CICCC), ainsi que des ambassadeurs et représentants de pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Nigeria et la Tunisie.

À propos de la Semaine de la mode de la Ceinture et la Route

La Semaine internationale de la mode de la Ceinture et la Route est co-organisée par le Centre international de communication culturelle de Chine et le gouvernement municipal de Xi'an. En se centrant sur la culture et l'industrie de la mode le long de l'initiative la Ceinture et la route, l'évènement vise à construire une plateforme d'échange pour promouvoir encore davantage le développement de la mode en Chine et dans le monde.

