Avis aux médias - Le maire de Saint-Laurent présentera sa position au sujet du projet Royalmount





SAINT-LAURENT, QC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, présentera ce soir à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation une série de huit recommandations dans le cadre de l'audience publique chargée d'étudier les impacts du projet Royalmount, un centre commercial de grande superficie incluant des infrastructures d'hébergement touristique et de divertissement, localisé à l'angle des autoroutes 15 et 40, dans le secteur industriel de la Ville de Mont-Royal.

En résumé, le maire exprimera son opposition au projet dans sa forme actuelle et proposera aux parties prenantes d'entreprendre une réflexion concertée sur ce secteur à haut potentiel. Il exposera sa vision à long terme pour le secteur, laquelle inclut des actions immédiates pour améliorer la fluidité dans l'axe du boulevard Décarie, ainsi qu'un projet de tramway.

Rappel des informations sur l'audience publique



Qui : Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent Quand : le mercredi 16 janvier 2019, à 19 h Où : Hôtel Ruby Foo's, 7655, boulevard Décarie, Montréal Internet : http://ville.montreal.qc.ca/commissions

