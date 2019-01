Avis aux médias : Bibliothèque et Archives Canada fait l'acquisition d'un livre rare qui jadis appartenait à Adolf Hitler





OTTAWA, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada invite les membres des médias à voir et poser des questions sur la récente acquisition d'un livre rare qui était jadis la propriété d'Adolf Hitler et qui contient l'étampe personnalisée d'Hitler.

DATE :

Le 23 janvier 2019

HEURE :

10 h à 11 h

LIEU :

Bibliothèque et Archives Canada

Salle Pellan, 2e étage

395, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

