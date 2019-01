Fidelity lance la Catégorie Occasions canado-américaines





~Mark Schmehl et Steve MacMillan réunissent leur style de placement complémentaire pour la première fois dans une nouvelle stratégie d'actions nord-américaines~

TORONTO, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada, lance aujourd'hui la Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines, qui sera cogérée par Mark Schmehl et Steve MacMillan. Les investisseurs peuvent dorénavant se prévaloir du style de croissance unique de M. MacMillan et de la protection contre le risque de perte privilégiée par M. Schmehl accorde à la protection à la baisse.

La Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines est une stratégie d'actions de base diversifiée dont le but est d'investir dans des occasions de placement intéressantes, notamment au Canada et aux États-Unis. Le Fonds allie les styles de placement complémentaires de deux gestionnaires dans un seul portefeuille d'actions de toutes capitalisations boursières afin de procurer de solides rendements ajustés au risque, conjugués à une volatilité inférieure dans les hauts et les bas d'un cycle du marché. La stratégie tire parti du vaste réseau de recherche de Fidelity, de sa présence à l'échelle mondiale et de l'accès dont la société bénéficie.

M. MacMillan a recours à une approche dynamique pour saisir des occasions de croissance supérieure à la moyenne parmi les titres de PME. De son côté, M. Schmehl adopte une approche concentrée qui vise à tirer parti des occasions à long terme parmi les titres de PME. Une version en devises neutres est également offerte pour ce Fonds.

« Étant donné l'incertitude qui caractérise la conjoncture actuelle, les investisseurs sont à l'affût de professionnels chevronnés et de solutions de placement tout-en-un qui canalisent les forces de méthodes de placement différentes, mais complémentaires », a déclaré Rob Strickland, président, Fidelity Investments Canada s.r.i. « Nous sommes ravis de lancer ce nouveau fonds qui réunit MM. MacMillan et Schmehl pour aider les investisseurs à naviguer les cycles du marché. »

Mark Schmehl, gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille chez Fidelity Investments, Mark Schmehl gère la Catégorie Fidelity Innovations mondiales, le Fonds et la Catégorie Fidelity Expansion Canada ainsi que le Fonds et la Catégorie Fidelity Situations spéciales.

M. Schmehl est entré au service de Fidelity en 1999 et a couvert une panoplie de secteurs, y compris les soins de santé, les services publics, les sociétés minières, le transport, les produits industriels, l'assurance et l'immobilier. Ce faisant, il assurait également la gestion de ces composantes pour le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada. De 2000 à 2003, il a géré le Fidelity Select Materials Fund, offert aux investisseurs américains.

Avant d'entrer au service de Fidelity, M. Schmehl a travaillé pendant quatre ans à titre de consultant en matière de caisse de retraite chez SEI Investments.

M. Schmehl a obtenu un B.B.A. de l'Université Wilfrid Laurier et une M.B.A. de l'Université Columbia. Il détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Steve Macmillan, gestionnaire de portefeuille

À titre de gestionnaire de portefeuille auprès de Fidelity Investments, M. MacMillan gère le Fonds et la Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique de même que le Fonds et la Catégorie Fidelity Actions américaines.

M. MacMillan s'est joint à Fidelity en 2008 en tant qu'analyste en recherche chargé d'étudier les titres du secteur bancaire et des services financiers diversifiés. Avant de travailler pour Fidelity, il était gestionnaire de portefeuille pour KBSH Capital Management. Il assumait la gestion des portefeuilles de titres à petite capitalisation et de titres de toutes capitalisations axés sur les actions du marché américain et de l'Amérique du Nord.

M. MacMillan détient un B.A.A. de l'Université Wilfrid Laurier, ainsi que le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Fidelity Investments Canada s.r.i. gère une somme totale de 130 milliards de dollars sous forme de fonds communs de placement, d'actifs institutionnels et de FNB. En date du 30 novembre 2018, ce montant comprend un actif de 33 milliards de dollars pour des clients institutionnels, y compris des régimes de retraite à prestations déterminées publics et privés, des mandats en sous-traitance, des fonds de dotation, des fondations, ainsi que d'autres actifs de sociétés pour le compte de clients provenant de toutes les régions du Canada.

Fidelity Investments Canada s.r.i. propose aux investisseurs canadiens une gamme complète de fonds communs de placement et des FNB regroupant des titres canadiens, étrangers et axés sur le revenu, de même que des solutions de répartition de l'actif, des solutions gérées et le programme destiné aux clients fortunés désigné Programme de placement privé de Fidelity. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

