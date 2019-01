CAE lance un programme d'accompagnement et de bourses pour les futurs techniciens qui travailleront sur ses simulateurs de vol





MONTRÉAL, 16 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (NYSE : CAE; TSX : CAE) ? CAE a annoncé aujourd'hui le lancement du programme d'accompagnement et de bourses CAE Tech : Programme ta carrière!, démontrant ainsi son engagement à l'égard de l'apprentissage intégré en milieu de travail.



Ce programme vise à encourager les futurs techniciens de différents profils à amorcer leur carrière à CAE. Les étudiants passionnés par l'informatique, le développement logiciel, les technologies numériques, l'intégration de systèmes et l'avionique sont invités à s'inscrire afin de propulser leur carrière à vitesse « grand V ».

Pour le lancement du programme, CAE a travaillé avec les cégeps suivants : André-Laurendeau, Bois-de-Boulogne, Édouard-Montpetit et son École nationale d'aérotechnique affiliée (ÉNA), John-Abbott et Montmorency, en collaboration avec leur fondation respective.

Chaque année durant trois ans, CAE offrira ce qui suit à deux étudiants inscrits à temps plein de chaque établissement participant :

une bourse de 1 000 $.

une bourse de 300 $ par session pour les frais de scolarité de l'étudiant, pour un maximum de six sessions;

des stage(s) ou emploi(s) d'été rémunérés;

une possibilité de contrat de travail sur appel durant l'année scolaire jusqu'à ce que la personne termine son programme. CAE donne priorité aux études des stagiaires et s'engage à respecter leur horaire d'école.

une possibilité d'offre d'emploi à temps plein à la fin des études.

des services de mentorat pour guider la personne durant sa participation au programme.

Au total, 30 étudiants bénéficieront de ce programme. L'admission des boursiers au programme se fera en tenant compte des valeurs de diversité et d'inclusion de CAE.







Cliquez ici pour consulter une vidéo de l'annonce.





« En tant que chef de file mondial en prestation de formation, nous sommes très fiers de présenter l'initiative CAE Tech : Programme ta carrière! dans le but d'appuyer le développement de carrières techniques et l'apprentissage intégré en milieu de travail. Ce programme se démarque notamment par la formation, le mentorat et l'expérience de grande valeur qui seront fournis à chaque boursier.

L'industrie de l'aéronautique est en pleine évolution et nous avons besoin de techniciens pour nous aider à atteindre nos objectifs de croissance et appuyer nos efforts liés à la transformation numérique. En se joignant à notre entreprise considérée comme étant un chef de file en matière d'innovation, les boursiers deviendront des acteurs-clés de cette transformation », a déclaré Pascal Grenier, vice-président, Exploitation, Technologies et Innovation mondiales à CAE.

Les candidats admissibles seront invités à soumettre leur demande sur le site Web de CAE à l'adresse https://www.cae.com/caetech .

À propos de l'initiative CAE Tech : Programme ta carrière!

L'initiative CAE Tech : Programme ta carrière! vise à développer le talent et à rehausser la portée, la pertinence et la qualité des possibilités d'apprentissage en milieu de travail de façon novatrice et collaborative. Cette initiative soutient la vision de la Table ronde du milieu des affaires et de l'enseignement supérieur (BHER) lancée en 2015 par le Conseil canadien des affaires. Cette initiative fait également partie d'une large gamme de bourses offertes par CAE afin de promouvoir les emplois dans l'industrie de l'aéronautique. CAE participe financièrement à plus de 20 programmes de bourses partout dans le monde dans plusieurs disciplines, y compris la formation de pilotes, l'ingénierie, l'ingénierie logicielle, l'informatique et la gestion de l'aviation pour les étudiants intéressés par une carrière en aéronautique.

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 9 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc

Personnes-ressources à CAE :

Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales,

+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com

Pour voir la vidéo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ae59b56-7afd-443f-8508-0f278875dac4

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 12:10 et diffusé par :