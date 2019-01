Avis d'audience publique - RELATIF À : L'enquête de l'Office des transports du Canada (OTC) sur des problèmes possibles liés au service de transport ferroviaire de marchandises dans la région de Vancouver

Un nombre croissant de consommateurs canadiens sont en faveur d'un boycott pur et simple des véhicules de General Motors (GM) si le constructeur n'annule pas son intention de fermer l'usine d'assemblage d'Oshawa, selon un sondage de la firme de...

Dans le cadre de son enquête, l'OTC tiendra une audience publique les mardi 29 et mercredi 30 janvier 2019, à : The Sutton Place Hotel Vancouver, 845, rue Burrard, Vancouver (C.-B.) L'audience débutera le 29 janvier à 9 h. Le but de l'audience...