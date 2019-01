La ministre Hajdu rencontre la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour soutenir les entreprises canadiennes et accroître l'économie





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Une classe moyenne confiante et en pleine expansion favorise la croissance économique, crée des milliers d'emplois et offre davantage de possibilités de réussite pour les Canadiens dans tout le pays. La croissance du Canada demeure l'une des plus importantes au sein du G7 et son taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 1976. Les entreprises en bénéficient, mais cette réussite économique a également créé des défis pour les employeurs qui peinent à trouver assez de travailleurs pour répondre à la demande.

C'est pourquoi la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a rencontré aujourd'hui Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, afin de déterminer comment le gouvernement du Canada pourrait aider les employeurs de Montréal à assurer la croissance de leurs entreprises et de l'économie. La ministre Hajdu a réitéré l'engagement du gouvernement de soutenir les petites et moyennes entreprises, notamment par une nouvelle réduction du taux d'imposition pour les petites entreprises qui passera de 10 à 9 % le 1er janvier 2019.

Reconnaissant l'urgence de la pénurie de main-d'oeuvre au Québec et dans le reste du Canada, la ministre Hajdu a confirmé les mesures du gouvernement du Canada pour améliorer la prestation des services du programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Le gouvernement a récemment investi 3,4 millions de dollars dans l'ensemble du Canada, dont 1,7 million au Québec, pour gérer l'accroissement des demandes et réduire les délais de traitement pour les employeurs qui se tournent vers le PTET lorsqu'ils sont incapables de pourvoir des postes avec des Canadiens ou des résidents permanents. Ces investissements s'ajoutent aux efforts continus visant à simplifier et à uniformiser la prestation de services aux employeurs.

Depuis septembre 2017, le Volet des talents mondiaux du PTET aide les entreprises canadiennes à attirer les travailleurs étrangers hautement qualifiés dont elles ont besoin pour poursuivre leur croissance et élargir l'éventail de compétences de leurs travailleurs canadiens. Plus de 800 employeurs de partout au Canada ont bénéficié du projet pilote du Volet des talents mondiaux. En retour, depuis le 31 octobre 2018, ces employeurs se sont engagés à créer plus de 38 000 emplois pour les Canadiens ou les résidents permanents et à investir plus de 59 millions de dollars dans le développement des compétences et la formation au pays, ce qui comprend des investissements dans plus de 9 000 stages coopératifs rémunérés au Canada.

Citation

« Notre gouvernement établit le Canada comme l'une des principales destinations mondiales pour l'innovation, et nous veillons à ce que les Canadiens demeurent concurrentiels sur le marché international. En répondant aux besoins urgents des entreprises et en recourant aux outils comme le Volet des talents mondiaux pour perfectionner les compétences des travailleurs canadiens, notre gouvernement démontre son engagement à soutenir les entreprises et les travailleurs qui font rouler notre économie. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a réduit le taux d'imposition des petites entreprises de 10,5 à 10 % le 1 er janvier 2018, et une nouvelle réduction le fera passer à 9 % à compter du 1 er janvier 2019.

a réduit le taux d'imposition des petites entreprises de 10,5 à 10 % le 1 janvier 2018, et une nouvelle réduction le fera passer à 9 % à compter du 1 janvier 2019. Le taux d'imposition fédéral-provincial-territorial moyen combiné pour les petites entreprises est maintenant de 12,2 %, ce qui représente le taux le plus bas du G7 et le quatrième plus bas parmi les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Le gouvernement du Canada a reçu plus de 3 000 demandes dans le cadre du projet pilote du Volet des talents mondiaux de la part d'entreprises variées opérant dans les technologies de l'information et des communications, les effets visuels et l'animation, le divertissement et les jeux vidéos, la fabrication de pointe, les services financiers et les technologies propres. Près du tiers de ces demandes proviennent d'employeurs des industries les plus novatrices et croissantes du Québec.

a reçu plus de 3 000 demandes dans le cadre du projet pilote du Volet des talents mondiaux de la part d'entreprises variées opérant dans les technologies de l'information et des communications, les effets visuels et l'animation, le divertissement et les jeux vidéos, la fabrication de pointe, les services financiers et les technologies propres. Près du tiers de ces demandes proviennent d'employeurs des industries les plus novatrices et croissantes du Québec. Entre le 1er avril 2018 et le 6 janvier 2019, le nombre de demandes d'étude d'impact sur le marché du travail provenant d'employeurs cherchant à embaucher des travailleurs étrangers temporaires a augmenté de 28 %.

Autres renseignements

Liens connexes

Liste des mesures fiscales entrant en vigueur en 2019

Nouveaux investissements pour aider les petites entreprises du Canada à croître et à créer des emplois

Programme des travailleurs étrangers temporaires

Volet des talents mondiaux

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 12:00 et diffusé par :