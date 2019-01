Les ministres Tassi et Bibeau visitent l'Université de Sherbrooke qui s'est jointe à l'initiative mondiale des universités amies des aînés





SHERBROOKE, QC, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Les aînés font partie intégrante de notre tissu social et ils contribuent à bâtir un Canada plus fort. Ils ont apporté d'innombrables contributions et nous voulons nous assurer qu'ils continuent de le faire dans un environnement qui leur est favorable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'emploie à appuyer les personnes âgées partout au pays et à promouvoir le vieillissement en santé et l'inclusion sociale pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, et la ministre du Développement international et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie?Claude Bibeau, ont participé à un événement avec l'Université de Sherbrooke pour annoncer son adhésion au Age?Friendly University (AFU) Global Network, le réseau mondial des universités amies des aînés.

Le réseau AFU est un organisme mondial composé d'établissements d'enseignement supérieur qui s'engagent à favoriser les liens qui permettent aux aînés de participer activement à la société, de surmonter l'âgisme et d'offrir de meilleures possibilités de participation civique. Il est composé d'établissements d'enseignement supérieur du monde entier qui ont approuvé les 10 principes des universités amies des aînés et qui se sont engagés à mieux adapter leurs programmes et politiques aux besoins des aînés.

Au cours de leur visite, les ministres Tassi et Bibeau ont également eu l'occasion de visiter le Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université, dont l'objectif est de veiller à ce que les aînés vieillissent bien en menant une vie plus active et plus saine. Le gouvernement du Canada accueille favorablement la recherche dans ce domaine, car elle contribue à une meilleure compréhension du vieillissement au Canada.

« Étant donné que la population vieillissante du Canada continue d'augmenter rapidement, nous devons tous travailler ensemble pour nous assurer que nos politiques contribuent à créer des environnements favorables aux aînés. Je remercie l'Université de Sherbrooke d'offrir aux aînés un milieu accueillant et inclusif pour l'apprentissage continu, ainsi que pour ses recherches importantes sur le vieillissement, qui permettront de veiller à ce que les aînés vivent en sécurité, soient en bonne santé et continuent d'être actifs au sein de leur communauté. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

« Le Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de Sherbrooke est l'un des plus importants au Canada. La reconnaissance qu'il reçoit aujourd'hui est une grande source de fierté pour notre région, plus particulièrement pour le milieu universitaire, qui se consacre aux progrès scientifiques avec vision et passion. »

- L'honorable Marie?Claude Bibeau, ministre du Développement international et députée de Compton-Stanstead

« L'Université de Sherbrooke a acquis une excellente réputation pour ses travaux multidisciplinaires sur le vieillissement et les personnes aînées. La santé des personnes aînées, leur intégration sociale, le processus de vieillissement et maintenant le développement de soins et traitements pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer sont au coeur de nos préoccupations depuis plus de 30 ans. La reconnaissance d'université amie des aînés (Age-Friendly University) vient confirmer l'engagement de l'UdeS envers la thématique de la population vieillissante. »

- Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, Université de Sherbrooke



Les faits en bref

Les aînés représentent le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada , ce qui fait de la recherche sur le vieillissement une partie intégrante de la recherche en santé au Canada aujourd'hui.

, ce qui fait de la recherche sur le vieillissement une partie intégrante de la recherche en santé au aujourd'hui. D'ici 2031, le nombre d'aînés atteindra près de 9 millions, soit près d'un quart de la population du Canada .

. L'espérance de vie des Canadiens devrait continuer d'augmenter. Les hommes et les femmes nés en 2030 vivront en moyenne jusqu'à l'âge de 84 ans et de 87 ans, respectivement.

Le Centre de recherche sur le vieillissement est un institut de recherche qui a été fondé en 1988 à Sherbrooke , au Québec, et qui est associé à l'Université de Sherbrooke depuis 2005.

, au Québec, et qui est associé à l'Université de depuis 2005. Le Centre a une histoire de recherche de longue date sur divers aspects du vieillissement et compte plus de 50 chercheurs et plus de 20 associés de recherche. Il est financé par le gouvernement du Québec par l'intermédiaire du Fonds de recherche du Québec - Santé.

Les principes du réseau AFU reflètent le travail d'une équipe interdisciplinaire internationale de l'Université de Dublin visant à déterminer les contributions distinctives que peuvent apporter les établissements d'enseignement supérieur pour tenir compte des intérêts et des besoins d'une population vieillissante. Lancés par le premier ministre irlandais en 2012, les 10 principes du réseau AFU ont été adoptés par des établissements du monde entier, y compris au Canada .

