Retrait et clarification de la divulgation du 15 janvier 2018





À la demande de l'OCRCVM, la société souhaite se rétracter et clarifier certaines informations fournies dans son communiqué de presse du 15 janvier 2019. Plus précisément, la divulgation «doubler le potentiel des ressources» est une violation des articles 2.3 (1) (a) du Règlement 43-101 - Divulgation restreinte, car «le potentiel des ressources» n'est pas un terme reconnu pour la législation canadienne sur les valeurs mobilières, pas plus que le «potentiel des ressources». «Doublé» et est donc trompeur. Toutes les références au «potentiel » de ressources» et au «potentiel doublé de ressources» sont retirées. Les résultats de forage divulgués dans le communiqué de presse auraient dû être divulgués en tant que résultats d'exploration et sont donc clarifiés dans ce communiqué.



VAL-D'OR, Québec, 16 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) ("Cartier") rapporte les résultats de l'exploration conformément à NI 43-101, 3.3 - Exigences applicables à la divulgation écrite de renseignements d'exploration; les résultats suivants : des valeurs de 12,4 g/t Au sur 5,0 m qui sont incluses dans 5,9 g/t Au sur 12,0 m et qui sont elles-mêmes incluses dans 45,5 m à 2,0 g/t Au sur la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l'Est de Val-d'Or. Les nouvelles valeurs de la Zone 5M4 de 15,8 g/t Au sur 1,0 m sont incluses dans 22,0 m à 2,2 g/t Au. La position des résultats intersectés à 700 m de profondeur se situe à 350 m sous les intersections de forage connues à ce jour des Zones 5NE et 5M4 ( FIGURE ).

Les Zones 5NE et 5M4, situées à l'extrémité Est de la propriété, ne sont distantes que de 25 m l'une de l'autre. Les valeurs obtenues de 2,0 g/t Au sur 45,5 m produisent un facteur métal de 91, ce qui offre des possibilités additionnelles d'approche au niveau des perspectives économiques. Ces nouvelles zones seraient accessibles en réalisant 450 m de développement à partir des infrastructures minières existantes (puits de 965 m et 19 niveaux totalisant 7 km de galerie). La FIGURE présente la géométrie des zones aurifères connues à ce jour à Mine Chimo et, l'exploration en cours vise à accroître encore davantage leur dimension.

« Les résultats obtenus à ce jour confirment l'importance de poursuivre l'exploration de ce projet afin d'accroître le nombre de zones minéralisées ainsi que leur dimension qui sont situées à proximité du camp minier actif de Val-d'Or », a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Les informations détaillées des nouveaux résultats sont les suivantes :

Forage De

(m) À

(m) Longueur

(m) Au

(g/t) Zone Aurifère Structure Aurifère CH18-52E1 768,0 773,0 5,0 12,4 5NE 5N inclus dans 761,0 773,0 12,0 5,9 inclus dans 740,5 786,0 45,5 2,0 CH18-52E1 813,0 814,0 1,0 15,8 5M4 5M inclus dans 805,0 827,0 22,0 2,2 CH18-52 758,0 759,0 1,0 10,9 5NE 5N inclus dans 757,0 772,9 15,9 1,6 Les longueurs sont exprimées en longueur de carotte de forage. L'épaisseur vraie n'a pas été déterminée.

La campagne de forage de la Phase II se poursuit présentement afin de compléter la valorisation, à des profondeurs situées entre 600 m et 1 km, du potentiel de développement de 7 des zones aurifères périphériques au cluster principal des Zones 5M et 5B. Ce programme est constitué d'une quarantaine de forages cumulant 15 000 m dont plus de la moitié est complété.



À propos de Cartier

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Le Québec s'est toujours classé parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier. En 2017, l'Institut Fraser a de nouveau classé le Québec parmi les meilleurs au monde en matière d'attractivité pour les investissements.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Tous les résultats, annoncés dans ce communiqué, ont été obtenus d'échantillons mesurés le long de la carotte de forage. Les échantillons de carotte de calibre NQ sont concassés jusqu'à 80 % passant une maille de 8 mesh puis pulvérisés jusqu'à 90 % passant une maille de 200 mesh. Cartier insère 5 % du nombre d'échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d'échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé (Québec). Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et lues par absorption atomique, puis par gravimétrie pour les résultats supérieurs à 5,0 g / t Au. Pour les échantillons contenant de l'or visible, 1 000 g de roche sont analysés par la méthode "Metallic Sieve".

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président. M. Lavallière est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Pour plus d'information, contacter:



Philippe Cloutier, géo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819 856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

