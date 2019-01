Championnats canadiens d'athlétisme extérieur 2019 et 2020 - La Ville de Montréal soutient la Fédération québécoise d'athlétisme





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a accordé à la Fédération québécoise d'athlétisme (FQA) un soutien financier totalisant 80 000 $, ainsi qu'une valeur de 44 000 $ en biens et services, pour la tenue des Championnats canadiens d'athlétisme extérieur de 2019 et 2020. Montréal sera la ville hôte de cet événement annuel, qui se tiendra au complexe sportif Claude-Robillard au cours des deux prochaines années.

« La Ville de Montréal est fière d'appuyer la FQA pour la tenue de ces championnats prestigieux dans notre métropole. L'occasion sera belle pour Montréal de démontrer son leadership et son savoir-faire événementiel sur la scène sportive nationale et internationale. Je me réjouis par ailleurs que la FQA s'engage à mettre en oeuvre un plan de legs pour le développement de l'expertise sportive auprès des jeunes, des athlètes, des clubs, des officiels et des entraîneurs à Montréal », a déclaré la responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, des sports et des loisirs, ainsi que de la condition féminine au comité exécutif, Rosannie Filato.

L'athlétisme est la discipline reine des Jeux olympiques, et les Championnats canadiens d'athlétisme extérieur sont l'événement national le plus prestigieux en la matière. Ceux-ci serviront de sélection pour les Championnats du monde de Doha en 2019 et pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2020. L'élite canadienne sera donc présente à Montréal. La participation est estimée à 2 000 athlètes en provenance de partout au Canada.

Le financement octroyé par la Ville de Montréal pour cet événement contribue à l'atteinte des cibles de la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs .

