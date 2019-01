E-Fresh annonce un taux de croissance de 93 % en 2018





L'une des sociétés de commerce électronique présentant le plus haut taux de croissance en Europe cherche à remodeler le paysage du supermarché numérique

ATHÈNES, Grèce, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- e-Fresh , l'un des supermarchés numériques connaissant la croissance la plus rapide en Europe, a annoncé aujourd'hui la réalisation d'un taux de croissance de 93 % en 2018. À la fin de l'année, e-Fresh avait enregistré un taux de fidélisation de 88 %, augmenté sa clientèle de 94 %, élargi sa gamme de technologies d'apprentissage automatique et comptait désormais plus de 150 employés.

En ayant recours à l'intelligence artificielle, la jeune pousse primée a livré plus de 250 000 commandes de courses en ligne en Grèce, et ce en moins de trois ans. L'entreprise prévoit de poursuivre ses plans ambitieux de croissance grâce à ses investissements dans les technologies de pointe existantes.

« Nous sommes face à un enjeu global pour réinventer la manière dont les entreprises de technologie classiques utilisent l'IA et l'automatisation dans le secteur du commerce électronique », a déclaré la PDG d'e-Fresh, Zina Mavroeidi. « Maintenant que nous avons réalisé cela sur notre marché local, nous aspirons à influencer le secteur mondial alors que les comportements d'achat des consommateurs continuent d'évoluer. Dans les cinq prochaines années, notre objectif est de croître de manière agressive et d'augmenter notre taux de fidélisation grâce à nos stratégies de personnalisation et d'IA », ajoute-t-elle.

Depuis sa création en 2015, e-Fresh a connu un développement rapide, et aujourd'hui, la société :

offre une gamme complète de 18 000 lignes de produits, y compris des produits frais

constitue une plate-forme de commande axée sur la technologie avec 60 000 utilisateurs enregistrés

maintient un délai de traitement de commandes de 4 minutes et une livraison confirmée dans les 3 heures suivant la passation de la commande, et ce grâce à la technologie d'automatisation et de robotique utilisée dans les centres de traitement des commandes

affiche un taux d'exactitude de traitement des commandes de 99 %

a été reconnue comme « le meilleur supermarché en ligne de Grèce » par l'Association grecque du commerce électronique

Pour en savoir plus sur e-fresh, visitez le site e-fresh.gr.

À propos d'e-Fresh

E-Fresh.gr est un supermarché en ligne en plein essor qui a enregistré une croissance à deux chiffres d'une année à l'autre. Elle est réputée pour utiliser des innovations technologiques comme l'intelligence artificielle et l'automatisation d'entrepôts afin d'offrir un service complet aux consommateurs grecs. Depuis 2016, l'entreprise a livré plus de 250 000 commandes de courses en ligne.

