Culture et développement économique - Montréal, le Partenariat du Quartier des spectacles et Tourisme Montréal dévoilent une étude sur les retombées commerciales des salles de spectacles

MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les élus du comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales, et Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design, accompagnés de Jacques Primeau, président du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, et Pierre Bellerose, vice-président, relations publiques, accueil, recherche et développement du produit à Tourisme Montréal, ont dévoilé aujourd'hui les résultats d'une étude sur les retombées commerciales des salles de spectacles.

Cette analyse démontre notamment que pour chaque dollar dépensé dans les salles de spectacles ciblées par l'étude, près d'un dollar est également dépensé dans un commerce environnant.

L'étude réalisée de septembre à décembre 2017 par la firme KPMG, en collaboration avec CROP, s'est penchée sur la valeur et le type de dépenses effectuées dans l'économie locale par la clientèle des salles de spectacles. Elle a également examiné les effets économiques directs et indirects sur l'économie québécoise des dépenses engagées par les usagers des salles du Quartier des spectacles ainsi que du Théâtre Corona dans l'arrondissement du Sud-Ouest et du cinéma Beaubien dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Ainsi, on observe au cours de ces quatre mois des retombées directes de près de 26 M$ chez les commerçants environnants du Quartier des spectacles. De son côté, le Théâtre Corona a généré des retombées de près de 600 000 $ chez les commerçants du quartier, soit 31 % des dépenses totales des spectateurs. La situation est comparable dans l'arrondissement de Rosemont-­La Petite-Patrie, où le Cinéma Beaubien est associé à des retombées de plus de 1M$ chez les commerçants locaux, soit 52 % des dépenses totales des spectateurs.

Les résultats de l'étude en un coup d'oeil

Quartier des spectacles

En 2016, plus de 1,7 million de personnes, dont 1,5 million de spectateurs payants, ont assisté à un concert ou à un spectacle dans l'une des salles du Quartier, soit le quart de l'achalandage total en arts de la scène au Québec, et la moitié de celui de Montréal.

De septembre à décembre 2017, la somme totale des dépenses générées par les spectateurs est de 70,8 M$ à Montréal, dont 64,5 M$ au Quartier des spectacles. Ces derniers ont dépensé en moyenne 115,08 $ lors d'une sortie pour un spectacle.

Les dépenses dans le Quartier des spectacles sont de 25,9 M$ et représentent 40 % des dépenses totales. Elles sont consacrées principalement à la restauration (56 %), à l'hébergement commercial (21 % et, aux boutiques (9 %).

Les spectateurs du Quartier des spectacles sont avant tout locaux (82 %), mais également touristes hors Québec (7 %), touristes québécois (4 %) et excursionnistes (7 %).

Parmi ceux-ci, 77 % sont venus spécifiquement pour assister à un spectacle.

Cinéma Beaubien

Les spectateurs ont dépensé en moyenne 24,33 $. La somme totale des dépenses générées est de 2,1 M$ à Montréal, dont 2 M$ dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie .

. Les dépenses dans les environs de la salle sont de 1,1 M$ et représentent plus de 50 % des dépenses totales. Elles sont réparties en restauration (80 %), boutiques (7 %), stationnement (1 %) et autres (12 %).

Théâtre Corona

Les spectateurs ont dépensé en moyenne 83,07 $. La somme totale des dépenses générées est de 1,9 M$ à Montréal, dont 1,7 M$ dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Les dépenses dans les environs de la salle sont de 0,6 M$ et représentent 32 % des dépenses totales. Elles sont réparties en restauration (74 %), hébergement commercial (12 %), boutiques (9 %), stationnement (2 %) et autres (9 %).

Les spectateurs du Théâtre Corona sont avant tout locaux, à 78 %. Les touristes hors Québec représentent 10 %, les touristes québécois 4 % et les excursionnistes 8 %.

Consultez l'Étude sur les retombées commerciales des salles de spectacle : ville.montreal.qc.ca/affaires

Citations

« Montréal investit massivement dans son centre-ville, dans le Quartier des spectacles, ainsi que dans les artères commerciales de ses quartiers. L'industrie culturelle est un important vecteur de développement social et économique de notre métropole, c'est l'un des secteurs prioritaires de notre Stratégie de développement économique 2018-2022. Nous sommes heureux de dévoiler aujourd'hui les résultats de cette étude qui démontre clairement que les salles de spectacle ont un impact significatif sur la vitalité économique du centre-ville et des quartiers. Il est clair que la présence de lieux de diffusion et d'une programmation culturelle de qualité génère des retombées économiques importantes chez les restaurateurs et les commerçants du centre-ville et des autres quartiers de Montréal », a affirmé M. Robert Beaudry.

« Le lien entre culture et développement économique n'est plus à faire et cette étude vient illustrer cette corrélation de manière concrète pour les Montréalaises et les Montréalais. Une bonne majorité des spectateurs des salles ciblées par l'étude profitent de leur sortie culturelle pour aller prendre un verre ou une bouchée ou encore pour faire des emplettes dans le secteur. Il s'agit là des gestes qui entraînent des retombées majeures pour le dynamisme commercial et le rayonnement culturel d'un quartier. Les exemples présentés dans cette étude confirment l'importance de soutenir la vitalité culturelle partout à Montréal et de renforcer les pôles culturels et commerciaux de façon complémentaire. Tel qu'évoqué dans notre Politique de développement culturel, ces initiatives de rapprochement cadrent dans notre approche des quartiers culturels qui intègre à la fois les besoins de proximité en culture et en loisirs de la population locale et de développement du pouvoir d'attraction de nos quartiers montréalais », a ajouté Mme Christine Gosselin.

« Depuis 15 ans, le Partenariat du Quartier des spectacles travaille avec ses membres à développer le coeur culturel de Montréal. Nous nous doutions déjà de l'effet dynamique de l'offre culturelle sur les commerces à proximité de nos salles. Nous sommes très contents de disposer aujourd'hui d'une étude chiffrée qui démontre clairement le dynamisme commercial résultant de la vitalité culturelle qui apporte des bénéfices à tous les secteurs d'activités du centre-ville et offre une expérience complète aux Montréalais et aux visiteurs », a déclaré M. Jacques Primeau.

