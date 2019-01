Nouvelles oeuvres d'art public - Deux nouvelles oeuvres d'art public mettront en valeur deux projets d'aménagement d'envergure de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La responsable de la culture, du patrimoine et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Christine Gosselin, est heureuse de dévoiler deux projets d'art public qui verront le jour en 2019. À la suite du lancement de deux concours, la Ville de Montréal a octroyé un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Jon Rafman pour la fabrication et l'installation de son oeuvre « Transitions » qui s'inscrira dans le cadre du réaménagement de la rue Prince-Arthur Est, ainsi qu'à Nadia Myre pour la fabrication et l'installation de son oeuvre « Dans l'attente...| While Waiting » qui sera intégrée à même l'aménagement de l'îlot William-Ottawa du projet Bonaventure.

« En octroyant des contrats à ces deux artistes, notre administration contribue à la démarche visant à enrichir la collection d'oeuvres d'art public de la Ville de Montréal et à promouvoir la qualité des interventions artistiques qui sont réalisées en milieu urbain. Sans oublier que l'ajout de ces deux oeuvres s'arrime aux engagements de la Ville en matière de développement durable, en permettant de multiplier les interventions en art public pour aménager des quartiers durables », a souligné Madame Gosselin.

Réaménagement de la rue Prince-Arthur Est : « Transitions » de Jon Rafman

À la suite du concours lancé dans le cadre du réaménagement de la rue Prince-Arthur Est, identifié comme le projet de legs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, c'est l'artiste Jon Rafman qui a remporté le contrat au montant maximal de 413 910,00$ (taxes et contingences incluses) pour la fabrication et l'installation de son oeuvre d'art « Transitions », qui sera intégrée à même cet espace public et qui deviendra un élément identitaire de cette première rue piétonne de Montréal.

L'oeuvre s'inspire du poème d'Ezra Pound « Hugh Selwyn Mauberley ». Elle fait partie d'une réflexion amorcée par l'artiste dans sa série intitulée « New Age Demanded », qui questionne les dichotomies engendrées par notre dépendance au web dans notre vie quotidienne. Elle est composée de deux sculptures en granite, l'une à la verticale et l'autre à l'horizontale, placées sur deux socles, eux aussi en granite.

L'artiste utilisera une technologie de pointe et une méthode contemporaine pour réaliser son oeuvre. Bien que les sculptures seront taillées dans le granite, elles seront créées à l'aide d'une technologie numérique avant d'être façonnées par un robot.

L'inauguration de cette oeuvre est prévue à l'été 2019.



Aménagement de l'îlot William-Ottawa du projet Bonaventure :

« Dans l'attente...| While Waiting » de Nadia Myre

En 2018, le Bureau d'art public a tenu un concours pancanadien sur invitation visant la création d'une oeuvre d'art pour l'îlot Bonaventure qui se déploie entre les rues William et Ottawa. C'est l'oeuvre de Nadia Myre, « Dans l'attente...| While Waiting », qui a été retenue. Un contrat maximal de 1 006 031,25$ (taxes et contingences incluses) a donc été accordé à l'artiste pour la fabrication et l'installation de cette oeuvre qui permettra de contribuer à la qualité des aménagements réalisés dans ce secteur.

L'oeuvre souligne et célèbre plusieurs siècles de présence autochtone sur le territoire de Montréal et s'interroge sur la place qu'elle occupe aujourd'hui. La proposition artistique pour l'îlot Bonaventure a pour but de commémorer un événement historique d'importance : la Grande Paix de Montréal.

« Dans l'attente...| While Waiting » se base sur une reproduction du traité de la Grande Paix, où l'on peut voir les effigies qui tenaient lieu de signatures aux divers représentants des nations autochtones. Elle est composée de 4 ensembles de sculptures de bronze disposés longitudinalement sur l'îlot, créant un espace ouvert et aéré invitant à l'exploration et à la déambulation piétonnière. L'ensemble de sculptures qui superpose les figures de manière ludique évoque le rassemblement et l'esprit de communauté. Les effigies dans l'oeuvre ont été choisies tant pour leur importance historique que pour leur richesse visuelle.

L'inauguration de cette oeuvre est prévue à l'automne 2019.

Page web du Bureau d'art public :

https://artpublic.ville.montreal.qc.ca/actualites/

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 10:30 et diffusé par :