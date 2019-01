Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal bonifie le programme AccèsLogis Montréal





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal continue ses actions pour soutenir le développement des logements sociaux sur son territoire. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la responsable de l'habitation, de la gestion et de la planification immobilière et de la diversité montréalaise au comité exécutif, Magda Popeanu, sont fières d'annoncer la bonification du programme AccèsLogis Montréal, qui comprend la création d'une réserve récurrente au budget de la Ville pour les projets à composantes patrimoniales.

« L'habitation a toujours été une priorité pour nous et nous travaillons sans relâche pour améliorer les conditions de vie des Montréalais et des Montréalaises. AccèsLogis Montréal est déjà un programme important et nécessaire dans le développement de logements sociaux et communautaires sur notre territoire, mais nous voulons en faire plus afin d'être en mesure de mieux répondre aux besoins de l'ensemble de la population en matière de logement », affirme la mairesse, Mme Plante.

La Ville de Montréal a créé une contribution patrimoine, permettant ainsi aux projets comportant une dimension patrimoniale ou archéologique de bénéficier d'une aide financière additionnelle. Une réserve de 2 M$ a été mise en place afin d'appuyer les projets où ces types d'éléments sont présents.

« Avec cette réserve, nous nous sommes dotés d'un outil qui privilégie la solidarité et l'inclusion tout en favorisant la conservation de notre patrimoine et de l'histoire bâtie », lance Mme Popeanu.

Des modifications au règlement seront également apportées, notamment: l'introduction de nouveaux critères donnant accès à du financement additionnel, la mise à jour des loyers médians, tels que confirmés par la Société d'habitation du Québec, ainsi que la modification du Guide d'élaboration et de réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif. Ces bonifications permettront, entre autres, de faciliter le développement de projets répondant aux besoins de populations spécifiques, telles que les familles et les personnes à risque ou vivant dans l'itinérance.

Le programme bonifié entrera en vigueur au cours du mois de mars 2019. Le programme AccèsLogis Montréal est financé conjointement par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et par la Ville de Montréal en vertu de l'Entente concernant le transfert des budgets et de la responsabilité en habitation découlant de l'Entente-Cadre Réflexe Montréal reconnaissant le statut particulier de la métropole.

