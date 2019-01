Programme Artère en transformation - La rue Saint-Paul Est et le boulevard Pie-IX bénéficieront du nouveau programme Artère en transformation





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry, ont dévoilé aujourd'hui les deux premiers secteurs commerciaux qui bénéficieront d'un soutien stratégique et financier dans le cadre du nouveau programme Artère en transformation.

Les deux secteurs sont:

la rue Saint-Paul Est, entre la Place Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent , qui bénéficiera d'un soutien financier maximal de 482 000 $;

, qui bénéficiera d'un soutien financier maximal de 482 000 $; le boulevard Pie IX, entre la rue J-B-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, qui pourra compter sur un soutien financier maximal de 846 000 $.

Cette aide financière prévoit l'accompagnement de la communauté d'affaires, la réalisation d'études et la mise en place de mesures de relance économique après les chantiers qui les touchent. Ces mesures seront suivies d'un programme de subvention à la rénovation des bâtiments commerciaux pouvant aller jusqu'à 260 000$ par immeuble.

« Notre priorité est de mettre en place des mesures qui répondent véritablement aux besoins de la communauté d'affaires. C'est pourquoi nous proposons un nouveau programme grandement bonifié à la suite de nos consultations auprès des SDC et des associations de commerçants qui ont bénéficié du programme antérieur. Je suis très heureuse de voir nos efforts pour mieux soutenir les commerçants se concrétiser de manière aussi forte aujourd'hui », a mentionné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La vitalité économique de nos artères commerciales est un élément clé de nos grands projets de réaménagement et nous nous sommes dotés des outils nécessaires pour la maintenir et la faire grandir. Cet appui financier majeur permettra à la rue Saint-Paul et au boulevard Pie-IX de limiter l'impact des chantiers majeurs qui s'y déroulent, de maintenir leur dynamisme pendant la durée des travaux, et d'accélérer la relance une fois qu'ils seront complétés », a ajouté Robert Beaudry.

Le programme Artère en transformation

Le programme Artère en transformation est dédié aux commerçants et propriétaires immobiliers commerciaux qui s'unissent afin de contribuer au maintien et au développement des affaires, à la mise en valeur et à la dynamisation de l'offre commerciale de leur artère pendant et après des travaux majeurs d'infrastructure. Le programme est doté d'une enveloppe financière de 16,8 M$ échelonnée de 2019 à 2028 qui permet d'intervenir dans huit secteurs commerciaux et se décline selon les quatre volets suivants :

Encadrement stratégique et soutien financier aux associations et SDC pour l'embauche de ressources et pour réaliser des projets mobilisateurs qui visent à maintenir l'achalandage pendant la durée des chantiers ;

Une enveloppe budgétaire de 60 000$ par secteur commercial identifié pour réaliser des études stratégiques afin de relancer l'activité économique sur l'artère après les travaux: diagnostics ou plans directeurs;

Une enveloppe budgétaire de 100 000$ par secteur pour de l'aide post-chantier. La forme que ces projets prendront (concours d'entrepreneuriat et/ou projets mobilisateurs) sera déterminée en collaboration avec les associations de commerçants et les SDC en fonction, entre autres, du taux de vacance sur l'artère concernée;

Des subventions directes aux commerçants pour la rénovation de leurs bâtiments, à hauteur de 260 000$ par bâtiment, peu importe son gabarit. Ce programme permet ainsi d'offrir un programme de subvention en phase avec l'investissement réel réalisé dans un bâtiment commercial.

