La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec pourra poursuivre sa croissance avec une contribution de 750 000 $ en provenance du Mouvement Desjardins





La Guilde regroupe 162 studios indépendants générant quelque 2 200 emplois directs et indirects

MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins accorde un appui de 750 000 $ afin de permettre à La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec de soutenir la croissance de tout l'écosystème du jeu vidéo. Plus importante coopérative au monde dans ce secteur, La Guilde accroîtra son offre de partage de ressources et de services à quelque 200 studios de développeurs indépendants de partout au Québec.

Telle est l'annonce faite aujourd'hui par Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Outre la centaine de studios membres situés dans le Grand Montréal, La Guilde regroupe une vingtaine de studios à Québec, les autres étant répartis en Montérégie, en Estrie, à Shawinigan, Drummondville et Rimouski.

« Je suis particulièrement fier de cette contribution de Desjardins au profit de La Guilde, fait valoir Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Pour notre groupe coopératif, l'appui à la plus importante coopérative au monde dans le secteur de la production de jeux vidéo allait de soi. Les studios indépendants de production vidéo du Québec ont osé choisir la « coopétition » afin de prendre toute leur place et de réaliser leur ambition : faire du Québec un des leaders mondiaux de cette industrie. »

« La Guilde a été créée pour répondre à un besoin : celui des entrepreneurs indépendants en jeu vidéo de partager leur expertise et de se regrouper, a fait valoir Louis-Félix Cauchon, président de La COOP La Guilde. Le modèle coopératif, avec ses valeurs et sa philosophie, était une évidence pour nous. Avec La Guilde, on veut créer de la richesse collective et faire rayonner le Québec. Nous remercions Desjardins, groupe coopératif par excellence et reconnu mondialement, de nous donner les moyens de réaliser nos ambitions, soit de contribuer à la croissance de nos membres et ainsi assurer la pérennité de l'industrie du jeu vidéo indépendant au Québec. »

Des 750 000 $ annoncés, 740 000 $ proviennent du Fonds de 100 M$, créé en 2016 par le Mouvement Desjardins. Ce levier financier permet de soutenir des projets porteurs pour ses membres et leurs communautés, contribuant ainsi au partage de la prospérité dans les collectivités où sont présentes des caisses Desjardins. Par ailleurs, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, qui accompagne La Guilde depuis ses débuts, ajoute une contribution de 10 000 $.

Au partage de l'expertise soutenue par La Guilde, s'ajoutent des services liés au bon fonctionnement d'une entreprise, notamment l'assurance collective pour 2 200 personnes, l'assurance entreprises, le développement des ressources humaines, la comptabilité, les services juridiques, les demandes de crédits d'impôt et de subventions destinés à ce secteur d'activités ainsi que l'appui à la commercialisation et à la gestion de la marque.

À propos de La Guilde

La COOP La Guilde, aussi connue en tant que La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, est une coopérative à but non lucratif ayant pour mission de favoriser le succès des studios québécois afin d'assurer la prospérité et la pérennité de l'industrie par la culture d'un terreau fertile à l'innovation et aux réalisations des créateurs (trices) et entrepreneur(e)s d'ici. Il s'agit de la plus grosse coopérative de jeux vidéo indépendants au monde. La Guilde vise la démocratisation de l'industrie, la mutualisation de services pour ses membres et le rayonnement de produits développés au Québec.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 295,3 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de la Caisse d'économie solidaire Desjardins

La Caisse d'économie solidaire Desjardins est la coopérative financière des mouvements sociaux, des entreprises collectives et des citoyens engagés pour une économie sociale et durable. Elle compte plus de 3 000 entreprises collectives membres. Au 31 décembre 2017, elle investissait 548 M$ dans l'économie sociale et disposait d'un actif de 917 M$.

À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la création d'un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l'ensemble du Québec et de l'Ontario. Son objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre autres des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes.

