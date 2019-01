AVIS AUX MÉDIAS - De nouvelles règles en matière d'engagement professionnel seront écrites lors de Cannexus 2019, le plus important congrès en développement de carrière au Canada





OTTAWA, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Le monde du travail a changé et 1 200 professionnels du développement de carrière de partout au pays se réuniront à Ottawa du 28 au 30 janvier pour déterminer comment aider les Canadiens à s'y retrouver. Le plus important congrès du genre au Canada, Cannexus 2019, explorera ce qui bouleverse la manière dont nous définissons le travail, cherchons des emplois, développons nos compétences et réussissons sur le marché du travail.

Quoi : Congrès national en développement de carrière Cannexus

Quand : du 28 au 30 janvier 2019, 8 h 00 - 17 h 00 HE

Où : Centre Shaw, 55, promenade du Colonel-By, Ottawa

Vice-président du conseil d'administration du CERIC, André Raymond est l'organisateur de Cannexus. Il exerce aussi les fonctions de directeur du Service de placement et de la Direction générale de la formation continue de l'Université Laval. Il sera présent au congrès, ainsi que d'autres experts en développement de carrière, pour discuter des tendances en matière de main-d'oeuvre :

Des études prédisent que, d'ici 2020, près de la moitié des Canadiens seront des travailleurs autonomes oeuvrant dans l'économie d'engagements . Alors, comment aider les gens à éviter le sous-emploi et le travail précaire?

Malgré quelques faux pas, il y a bon espoir que l'intelligence artificielle pourra surmonter les préjugés dans l'embauche et aider les groupes traditionnellement marginalisés du marché du travail à éviter la discrimination.

La lutte contre l'âgisme au travail, alors que Statistique Canada révèle que le nombre de Canadiens âgés de 55 ans et plus qui repoussent le départ à la retraite n'a jamais été aussi élevé.

À une époque où 80 % des curriculum vitæ sont rejetés en aussi peu que 11 secondes, les chercheurs d'emploi adoptent des techniques créatives de recherche d'emploi et des stratégies de valorisation personnelle pour se démarquer.

Avec des employeurs comme Shopify, qui accordent plus d'importance aux compétences qu'aux diplômes, la tendance montre une préférence croissante pour la microformation personnalisée, autodirigée et en temps opportun, pour faire l'acquisition de compétences et préserver sa pertinence.

Le rôle grandissant de l'apprentissage intégré au travail (p. ex. programmes coopératifs, stages, entrepreneuriat) dans la préparation des diplômés d'établissements postsecondaires à une carrière pour éviter d'être une « génération sans emploi ».

La reconnaissance grandissante de la possibilité de travailler comme un élément important d'une bonne santé mentale et l'importance des compétences en gestion de carrière pour accroître le bien-être général (le dernier jour du congrès, le 30 janvier, coïncide avec la journée Cause pour la cause de Bell).

La première conférencière de Cannexus sera Deborah Saucier, présidente de l'Université MacEwan d'Edmonton. Mme Saucier avance que, malgré l'inquiétude élevée de la population vis-à-vis des diplômes soi-disant « inutiles » - c'est-à-dire ceux qui ne mènent directement à aucun emploi, mais qui mènent plutôt à la dévaluation considérable des diplômes ès arts en faveur des disciplines STIM - les compétences non techniques qui sont acquises durant n'importe quelles études sont remarquablement résistantes aux bouleversements.

Le dernier conférencier sera le très honorable David Johnston, ancien gouverneur général du Canada. Il échangera avec une de ses cinq filles, Alex Johnston, au sujet du rôle de la confiance dans l'édification d'un Canada meilleur pour tous.

Au nombre des plus de 200 présentateurs :

Wendy Cukier , directrice universitaire et professeure en diversité à l'Université Ryerson

, directrice universitaire et professeure en diversité à l'Université Ryerson Jake Hirsch-Allen , chef des solutions d'apprentissage pour les études supérieures, LinkedIn

, chef des solutions d'apprentissage pour les études supérieures, LinkedIn Steven Tobin , directeur exécutif, Conseil de l'information sur le marché du travail

, directeur exécutif, l'information sur le marché du travail Nancy Wilson , chef de la direction, Canadian Women's Chamber of Commerce

, chef de la direction, Canadian Women's Chamber of Commerce Lauren Shanahan , directrice de l'acquisition de talents, SSENSE

, directrice de l'acquisition de talents, SSENSE Madeleine Barker , directrice générale principale, Initiatives stratégiques, Effectif, RBC

, directrice générale principale, Initiatives stratégiques, Effectif, RBC Jocelyne Voisin , directrice générale, Jeunesse et innovation en matière de compétences, Emploi et Développement social Canada

, directrice générale, Jeunesse et innovation en matière de compétences, Emploi et Développement social Shaun Thorson , chef de la direction, Compétences Canada

, chef de la direction, Compétences Kofi Hope , directeur général fondateur, CEE Centre for Young Black Professionals

, directeur général fondateur, CEE Centre for Young Black Professionals Louis Cournoyer , professeur en counseling de carrière, Université du Québec à Montréal

Le programme complet du congrès se trouve au : https://cannexus.ca/fr/cannexus19-apercu/. Suivez le Congrès national en développement de carrière Cannexus sur Twitter, avec le compte @cannexus ou le mot-clic #Cannexus19.

À propos du CERIC

Le CERIC est un organisme caritatif voué à la progression de l'éducation et de la recherche en matière d'orientation professionnelle et de développement de carrière dans le but d'accroître le bien-être économique et social des Canadiennes et des Canadiens. Il finance des projets ayant pour but de développer des ressources novatrices permettant aux divers professionnels du développement de carrière d'enrichir leurs connaissances et leurs compétences; il organise le congrès annuel Cannexus, le plus important congrès bilingue en développement de carrière au Canada; et il publie le seul périodique universitaire évalué par des pairs dans le domaine au pays, la Revue canadienne de développement de carrière. www.ceric.ca

