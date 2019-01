Subvention pour une étude comportementale des étudiants suivant des CLOM





QUÉBEC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La professeure Valéry Psyché, du Département Éducation de l'Université TÉLUQ, obtient une subvention de 100 000 $ de l'Office québécois de la langue française (OQLF) pour la conception d'un cours en ligne ouvert et massif (CLOM) ayant pour titre « Français pour l'informatique et l'intelligence artificielle ».

Ce projet, destiné à de nouveaux arrivants spécialisés en intelligence artificielle et en technologies de l'information, sera réalisé en partenariat avec l'Institut Jacques-Couture pour les contenus et la scénarisation pédagogiques, et le Laboratoire en informatique cognitive et environnements fonctionnels (LICEF) pour l'infrastructure technologique. Il permettra d'entamer des analyses sur les comportements en situation d'apprentissage dans un CLOM et leurs impacts sur la réussite du cours.

« Une telle formation met en valeur l'expertise reconnue de notre université en matière de conception de cours en ligne, mais aussi celle de deux de nos composantes, à savoir l'Institut Jacques-Couture, qui a pour mandat d'offrir des formations de qualité aux nouveaux arrivants, et le LICEF, qui se spécialise en ingénierie des connaissances et en science des données », a souligné André G. Roy, directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ.

« Nous savons depuis le milieu des années 80 que l'apprentissage guidé est deux fois plus efficace que d'autres formes d'apprentissage, mentionne la professeure Psyché, et que l'apprentissage par les CLOM a toutes les chances de succès si on met en place les stratégies de guidage les plus propices à ce type d'environnement ouvert aux masses. »

L'Office québécois de la langue française

Créé en 1961, l'Office québécois de la langue française veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et de l'Administration. Il enrichit la terminologie et offre des outils et des services linguistiques. L'Office assure le respect de la Charte de la langue française et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

