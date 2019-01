Médunik Canada conclut une entente de licence commerciale exclusive avec HRA Pharma au Canada pour Lysodren® (mitotane), indiqué dans le traitement des corticosurrénalomes inopérables





BLAINVILLE, QC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Médunik Canada, entreprise dédiée à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des Canadiens aux prises avec des maladies rares, est fière d'annoncer la conclusion d'une entente de licence et d'approvisionnement avec HRA Pharma. L'entente confère à Médunik Canada les droits commerciaux exclusifs au Canada pour Lysodren®, indiqué dans le traitement des corticosurrénalomes inopérables de type fonctionnel et non fonctionnel.

« Nous sommes particulièrement fiers d'ajouter Lysodren® à la liste des produits en maladies orphelines ou de spécialité de Médunik Canada. Cet ajout se veut un premier pas dans le domaine de l'oncologie et annonce certainement de grandes choses dans un futur rapproché pour continuer dans notre mission de supporter les patients canadiens. De plus, nous débutons avec Lysodren® un partenariat avec HRA Pharma, une société française qui fait figure de leader en santé de la femme et en endocrinologie », affirme Dany Hallé, Vice-Président, Affaires Commerciales, chez Médunik Canada.

Le carcinome corticosurrénalien (CCR)

Le carcinome corticosurrénalien (CCR), aussi connu sous le nom de corticosurrénalome, est une maladie rare. Il est causé par une prolifération cancéreuse dans le cortex surrénal, qui est la couche externe des glandes surrénales. Celles-ci jouent un rôle important dans le système endocrinien.

Lysodren® est utilisé pour traiter les personnes atteintes d'un carcinome corticosurrénalien avancé.

Indication

Lysodren ®(mitotane) est seulement indiqué dans le traitement des corticosurrénalomes inopérables de type fonctionnel et non fonctionnel.

Contre-indications

L'administration de Lysodren® est contre-indiquée chez les patients ayant une hypersensibilité connue au mitotane ou à tout autre ingrédient du produit.

Mise en garde

Lysodren® doit être administré sous la supervision d'un médecin expérimenté dans l'administration d'agents chimiothérapeutiques antinéoplasiques.

Pour de plus amples renseignements sur Lysodren®, veuillez consulter la monographie de produit.

À propos de Médunik Canada

Fondée en 2009, Médunik Canada, filiale du Groupe pharmaceutique Boivin, se consacre à offrir aux Canadiens et Canadiennes atteints de maladies rares l'accès aux médicaments orphelins en établissant des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales pour introduire leurs produits au Canada.



Par l'acquisition de licences de produits de ses partenaires, Médunik Canada offre des services clés en main, dont les services de conseillers médicaux, et voit au bon déroulement des processus d'approbation et d'accès au marché ainsi qu'à la commercialisation des médicaments orphelins. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web au www.medunikcanada.com.



À propos de HRA Pharma

HRA Pharma est une société pharmaceutique innovante et en pleine croissance qui permet aux gens à travers le monde d'améliorer leur vie en développant des solutions de soins de santé accessibles et à valeur ajoutée. La société dispose d'une division entièrement dédiée à l'endocrinologie et aux maladies rares, dont la mission est de rendre largement accessibles les solutions de soins de santé aux patients atteints de maladies rares, avec un portefeuille de médicaments qui traitent le syndrome de Cushing (CS) et le carcinome corticosurrénalien (ACC).

Pour en savoir plus, consulter le site web au www.hra-pharma.com

