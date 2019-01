La Caisse augmente sa participation dans Metro logistique





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce une transaction de capital de croissance dans Metro Groupe de chaîne d'approvisionnement (« Metro logistique »), un des chefs de file nord-américains de service logistique et de solutions de chaîne d'approvisionnement personnalisés. Les conditions du financement n'ont pas été divulguées.

Cette transaction permettra à Metro logistique de poursuivre sa stratégie de croissance qui mise notamment sur des acquisitions, le développement de nouveaux marchés et son expansion internationale.

La croissance des ventes provenant du commerce électronique a crû de 80 % au cours des cinq dernières années. Dans ce contexte, Metro est bien positionnée pour profiter de l'adaptation du modèle d'affaires du commerce du détail traditionnel aux besoins du cybercommerce.

« Nous sommes heureux de poursuivre et renforcer notre association avec Metro logistique, une entreprise québécoise majeure en solutions logistique personnalisées, un secteur prioritaire pour la transformation numérique d'entreprises du Québec, affirme Mathieu Gauvin vice-président principal, Québec, de la Caisse. En plus de 40 ans, Metro logistique a su se moderniser et s'adapter au modèle changeant de consommation. Aujourd'hui, l'entreprise figure parmi les leaders de son industrie avec une offre qui répond à la fois aux besoins du secteur traditionnel et numérique. »

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation avec la Caisse, ajoute Chiko Nanji, directeur général de Metro logistique. En tant que société de logistique, nous sommes en constante évolution pour anticiper les besoins actuels et à venir de nos clients. Cette transaction avec la Caisse nous offre un niveau de souplesse accru qui nous permet de développer des solutions qui peuvent transformer la façon dont nos clients font affaire, que ce soit en développement de nouveaux marchés ou en faisant évoluer les marchés actuels. »

Metro logistique, dont le siège social est établi à Montréal, transige plus de 20 G$ de biens annuellement à travers ses centres logistiques situés en Amérique du Nord et en Europe.

Rappelons que la Caisse avait fait un premier investissement dans Metro logistique en avril dernier alors que l'entreprise venait de réaliser des acquisitions stratégiques et de lancer Metro To Home, une solution de livraison dite « du dernier kilomètre » pour les articles demandant une solution de livraison à deux livreurs et E24, une solution de livraison de colis dite « du dernier kilomètre » qui permet aux clients de choisi le mode de livraison, ainsi que le moment et l'endroit où leurs colis seront livrés.

À PROPOS DE METRO GROUPE DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Metro Groupe de chaîne d'approvisionnement est un fournisseur canadien de services de logistique externalisée qui exerce ses activités à l'échelle de l'Amérique du Nord et de l'Europe, et qui compte plus de 6?000 associés. Elle offre des services personnalisés dans tous les secteurs et a une présence importante dans les secteurs des produits de consommation emballés, du commerce au détail, de l'automobile, de la mode et du commerce électronique. Le groupe assure la gestion de plus de 12 M p.c. d'entrepôts et de centres d'emballage stratégiquement placés et offre des solutions de transport qui comprennent des services de transport gérés, la gestion de flottes spécialisées et des interventions logistiques rapides partout dans le monde. Pour plus d'information, consultez le www.metroscg.com.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 308,3 G$ CA au 30 juin 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

