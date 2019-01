Waterloo Brewing a retenu les services de CCI pour obtenir une licence de cannabis





TORONTO, 16 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannabis Compliance Inc. (CCI), de Toronto (Ontario), est heureuse d'annoncer qu'elle s'est associée à Waterloo Brewing pour l'aider à obtenir ses licences de recherche et de transformation standard afin de mettre au point des boissons infusées au cannabis.



« CCI travaille avec Waterloo Brewing aux premières étapes du processus de demande. Nous sommes convaincus que nous allons aider le brasseur à obtenir les licences souhaitées à temps afin qu'il puisse jouer un rôle actif dans ce secteur en pleine croissance de l'industrie du cannabis, affirme Brian Wagner, fondateur et président directeur général de Cannabis Compliance Inc. Notre objectif consiste à guider nos clients pendant les premières étapes du processus d'octroi de licence puis à les aider à se conformer aux nombreuses exigences de Santé Canada. »

CCI offre des solutions commerciales de bout en bout aux grandes et petites entreprises de cannabis. Notre équipe compte des années d'expérience dans les secteurs de la qualité, de la réglementation, de la sécurité et de la culture, et soutient les fabricants et les détaillants au fil des défis réglementaires. Regroupés au sein du cabinet le plus important et le plus chevronné de l'industrie mondiale du cannabis, nos experts-conseils donnent de la crédibilité en toute efficacité aux intervenants du domaine.

« Nous sommes ravis de nous associer à CCI pour obtenir nos licences de recherche et de transformation standard, indique George Croft, président et chef de la direction de Waterloo Brewing. L'expertise de CCI en matière de réglementation du cannabis, combinée à notre réputation de producteur de boissons de grande qualité, nous permettra de connaître le succès dans le secteur des boissons infusées au cannabis qui s'annonce. »

Selon certaines estimations, la valeur du marché des boissons infusées au cannabis serait de 1,5 milliard de dollars, et Waterloo Brewing se prépare à offrir un rendement important à ses investisseurs lorsque ce marché sera inauguré à l'automne 2019.

À propos de Waterloo Brewing

Waterloo Brewing est la plus grande brasserie de propriété canadienne en Ontario. Brasserie régionale fabricant des bières d'entrée et de haut de gamme primées, l'entreprise est officiellement certifiée en vertu de la Norme mondiale de salubrité des aliments, l'une des plus élevées et des plus reconnues à l'échelle mondiale en matière de production d'aliments salubres. Fondée en 1984, Brick Brewing Co. a été la première brasserie artisanale à voir le jour en Ontario. On lui reconnaît la renaissance de la brasserie artisanale au Canada. Brick a ajouté à ses bières artisanales haut de gamme Waterloo la populaire marque Laker. En 2011, Brick a acheté les droits canadiens de distribution des panachés Seagram et, en 2015, a obtenu les droits exclusifs canadiens propres aux produits LandShark et Margaritaville. De plus, Brick tire parti de ses capacités de brassage, de mélange et d'emballage de pointe pour proposer un large éventail de services de fabrication à forfait de bières, de panachés et de cidres. Brick est inscrite à la TSX sous le symbole BRB. Consultez www.brickbeer.com.

À propos de Cannabis Compliance Inc.

Plus grand cabinet d'experts-conseils offrant un éventail complet de services relatifs au cannabis au Canada, Cannabis Compliance Inc. propose son expertise en matière de conformité à la réglementation nationale sur le cannabis. L'offre de base de CCI s'étend des demandes d'obtention de licence à l'assurance-qualité, la culture, la planification commerciale, la sécurité et la conception d'installations en passant par l'importation et l'exportation de cannabis thérapeutique au Canada et dans plus de 20 pays. L'un des principaux mandats de CCI consiste à trouver et former des employés, grâce à nos services de recrutement et à nos cours axés sur les compétences (lancement en 2019).



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Anita Booth, directrice du marketing, au 416?479?4470, ou à anita@cannabiscomplianceinc.com.

