Italie : café et mets sucrés au SIGEP 2019 mettent sous les projecteurs les talents des artisans du monde entier





RIMINI, Italie, January 16, 2019

Pour la première fois, le grand salon international de la confiserie de l'Italian Exhibition Group organise le Championnat du monde de torréfaction du café. Parallèlement, de jeunes chefs pâtissiers s'affrontent au Championnat du monde de pâtisserie junior.

Centre d'expositions de Rimini, en Italie, du 19 au 23 janvier 2019

https://en.sigep.it

SIGEP a atteint l'objectif de sa 40e édition et met à l'honneur les talents des grands maîtres de la glace artisanale, de la pâtisserie et de la boulangerie ainsi que du café du monde entier. Cette année, pour la première fois, cet événement international organisé par l'Italian Exhibition Group (IEG) au Centre d'expositions de Rimini (Italie) accueille du 19 au 23 janvier le Championnat du monde de torréfaction du café (World Coffee Roasting Championship - WCRC), la compétition mondiale itinérante qui récompense l'excellence en matière de torréfaction du café.

Avec la participation de plus d'une vingtaine de pays (Australie, Brésil, Chine, Allemagne, Grèce, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni et États-Unis), le Championnat du monde de torréfaction du café est officiellement inclus dans le calendrier des événements organisés par les Événements mondiaux du café, le principal organisateur d'événements pour la communauté internationale du café. Le Champion du monde de torréfaction du café 2019 sera élu selon une longue série de critères spécifiques concernant l'aptitude à classer, préparer, mélanger et torréfier le café. La cérémonie de remise des prix aura lieu le mercredi 23 janvier.

Sur la base d'une idée du maître pâtissier Roberto Rinaldin et du grand Iginio Massari, le Championnat du monde de pâtisserie junior, organisé tous les deux ans, sera le théâtre d'une compétition féroce entre des stars en herbe de la pâtisserie (les meilleurs pâtissiers de moins de 23 ans au monde) venus d'Australie, de Chine, de Croatie, des Philippines, de France, d'Inde, d'Italie, de Russie, de Singapour, de Slovénie et de Taïwan. Avec pour thème « VOLARE », le concours présentera des compositions artistiques à base de sucre et de chocolat. La compétition aura lieu les deux premiers jours du SIGEP et la cérémonie de remise des prix se tiendra le dimanche 20 janvier 2019.

SIGEP 2019 aura pour nouveauté le Camp international de la pâtisserie, une occasion extraordinaire de montrer l'évolution d'importantes écoles de pâtisserie dans le contexte mondial. Cet événement réunira les meilleurs jeunes chefs pâtissiers, provenant de huit pays (Chine, Croatie, Philippines, Inde, France, Russie, Australie et États-Unis). Le lundi 21 janvier, les futures stars de la pâtisserie montreront leurs talents en préparant des desserts typiques du monde entier.

