Toppan Vintage lance la marque « Toppan Merrill »

Un leader mondial de l'impression et des communications financières lance une nouvelle marque après ses acquisitions en 2018 et s'engage à « étendre le possible » dans la communication de contenus essentiels

NEW YORK, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Toppan Vintage, une filiale de Toppan Leefung Pte. Ltd., faisant partie de Toppan Printing Co., Ltd., groupe d'impression leader mondial, a annoncé aujourd'hui le lancement de la marque Toppan Merrill, à la suite des récentes acquisitions des activités de marchés de capitaux et conformité et de solutions de marketing et de communication (MCS) de Merrill Corporation. La nouvelle marque représente les plans de la société pour la croissance et l'expansion mondiales futures et elle consolide son statut de l'une des plus grandes sociétés mondiales d'impression, de communications et de technologies financières du monde.

Le nouveau slogan de la société est « étendre le possible » et communique la volonté de Toppan Merrill à développer ce qui est possible dans la communication de contenu stratégique, tout en continuant d'évoluer pour mieux répondre aux besoins des clients à tous les niveaux de leurs activités. La nouvelle marque reflète l'engagement continu de Toppan Merrill visant à améliorer l'expérience, la productivité et les résultats du client.

Les solutions technologiques de pointe de la société, Toppan Merrill Bridgetm et Toppan Merrill Connecttm, répondent aux besoins des clients en matière de transactions sur les marchés financiers, de divulgation réglementaire pour les entreprises, de communication réglementaire pour les sociétés de gestion d'investissements, de marketing et de communication pour les assurances maladie.

« Notre acquisition des activités de Merrill Corporation nous a permis de garantir que nous sommes bien positionnés pour répondre aux diverses demandes de nos clients dans le monde », a déclaré Yeo Chee Tong, PDG de Toppan Leefung Pte. Ltd. « Nous pensons que la marque Toppan Merrill représente avec précision notre capacité à fournir à nos clients un partenariat réactif, ancré dans une profonde expertise du marché ainsi que des solutions agiles modernes, construites autour de leurs besoins d'entreprise. Nous nous engageons à innover de manière avant-gardiste afin d'assurer rapidité, précision et exactitude. »

À propos de Toppan Merrill

Toppan Merrill, un leader des solutions d'impression et de communications financières, fait partie de Toppan Printing Co., Ltd., le groupe d'impression leader mondial, basé à Tokyo et dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 14 milliards USD. Toppan Merrill est un pionnier et un partenaire de confiance des communautés financière, juridique et d'entreprise depuis cinq décennies et fournit des solutions sécurisées et innovantes répondant à des besoins complexes en matière de contenu et de communication. Grâce à des partenariats proactifs, une expertise inégalée, une innovation continue et un service inégalé, Toppan Merrill offre une expérience sans tracas pour le contenu essentiel pour les transactions sur les marchés financiers, les dépôts de rapports financiers et de divulgation réglementaire, et les solutions de marketing et de communication pour les industries réglementées et non réglementées.

Toppan Merrill fournit un service inégalé dans le monde entier grâce à une expertise mondiale sur les principaux marchés financiers.

