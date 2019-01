Le Canada et la Nation huronne-wendat poursuivent le renouvellement de leur relation par la conclusion d'un protocole sur la consultation et l'accommodement





WENDAKE, QC, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à renouveler la relation avec les Autochtones, une relation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et le grand chef Konrad Sioui, de la Nation huronne-wendat, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole sur la consultation et l'accommodement. Le gouvernement du Canada établit des protocoles de consultation avec les peuples autochtones pour préciser le processus à suivre quand il mène des consultations concernant le risque d'effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités.

Le présent protocole établit un processus de consultation et d'accommodement auprès de la Nation huronne-wendat qui peut être utilisé lorsque le Canada envisage des mesures visant à respecter les droits issus du Traité huron-britannique de 1760.

Les protocoles de consultation facilitent la mobilisation, favorisent l'établissement de relations et précisent les rôles et responsabilités des gouvernements et des communautés autochtones.

Citations

« La mise en place de protocoles de consultation, comme celui avec la Nation huronne-wendat, permet au gouvernement du Canada et à ses partenaires autochtones de faciliter le dialogue afin de faire progresser des objectifs communs, telle que la réconciliation. Le travail dont nous voyons l'aboutissement aujourd'hui est le fruit d'un effort concerté de toutes les parties concernées, et je tiens à les féliciter pour ce résultat probant. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce protocole vient préciser comment le gouvernement fédéral nous consultera dans l'avenir lors de l'élaboration et la réalisation de projets divers sur l'ensemble de notre territoire traditionnel, le Nionwentsïo. De plus, ces consultations se feront dans le respect de notre Traité huron-britannique de 1760, dont nous sommes les gardiens et les protecteurs. »

Konrad Sioui

Grand chef de la Nation huronne-wendat

Faits en bref

La Nation huronne-wendat est située à 8 kilomètres au nord de la ville de Québec, sur la rive est de la rivière St-Charles .

. La Cour suprême du Canada a confirmé en 1990 dans l'arrêt Sioui l'existence et la validité du Traité huron-britannique de 1760.

l'existence et la validité du Traité huron-britannique de 1760. Le Canada reconnaît l'existence d'une relation fondée, entre autres, sur le Traité huron-britannique de 1760 avec la Nation huronne-wendat.

Liens connexes

Renforcer les partenariats: les protocoles de consultation

Nation huronne-wendat

Traité huron-britannique de 1760

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Conseil de la Nation huronne-wendat

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 09:30 et diffusé par :