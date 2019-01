Groupe QNB : Résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2018





QNB, la plus importante institution financière de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), a publié ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Le bénéfice net pour l'année qui s'est achevée le 31 décembre 2018 s'est établi à 13,8 milliards de QAR (3,8 milliards USD), en hausse de 5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le total des actifs a augmenté de 6 % par rapport à décembre 2017 pour atteindre 862 milliards de QAR (237 milliards USD), le niveau le plus élevé jamais atteint par le groupe et l'un des meilleurs résultats dans l'histoire du groupe QNB.

Le Conseil d'administration a recommandé à l'Assemblée générale la distribution d'un dividende en espèces équivalent à 60 % de la valeur nominale des actions (6,0 QAR par action). Les résultats financiers pour 2018 ainsi que la distribution du profit sont soumis à l'accord de la Banque centrale du Qatar (QCB).

Le facteur essentiel de cette croissance du total des actifs a résulté des prêts et des avances, qui ont augmenté de 5 %, pour atteindre 613 milliards de QAR (168 milliards USD). Cela a été largement financé par les dépôts des clients qui ont augmenté de 5 % pour atteindre 617 milliards de QAR (169 milliards USD) par rapport à décembre 2017. Les excellentes capacités de gestion de l'actif et du passif de QNB ont permis au groupe QNB d'améliorer son ratio prêts/dépôts à 99,3 % au 31 décembre 2018.

Les mesures prises par le groupe en matière d'efficacité opérationnelle engendrent des économies de coût en plus de sources durables de génération de revenu. Elles ont permis au groupe QNB d'améliorer le taux de rendement (ratio coût-revenu) à 25,8 % contre 29,1 % l'année précédente, ce qui est vu comme l'un des meilleurs ratios parmi des grandes institutions financières de la région.

Le ratio entre prêts non productifs et prêts bruts s'est établi à 1,9 % au 31 décembre 2018, un niveau considéré comme l'un des plus bas parmi les institutions financières de la région MEA, illustrant l'excellente qualité du portefeuille de prêts du groupe et l'efficacité de la gestion du risque de crédit. La politique prudente du groupe en matière de provisionnement a donné un ratio de couverture de 104 % au 31 décembre 2018.

Le total des fonds propres a augmenté de 12 % par rapport à décembre 2017 pour atteindre 88 milliards de QAR (24 milliards USD) au 31 décembre 2018. Le bénéfice par action a atteint 14,4 QAR (3,9 USD), alors qu'il s'établissait à 13,7 QAR (3,8 USD) en décembre 2017.

Le taux d'adéquation des fonds propres (CAR) du groupe au 31 décembre 2018 s'est établi à 19,0 %, un niveau supérieur à ce que fixent les exigences minimales réglementaires de la Banque centrale du Qatar et du Comité de Bâle. Le groupe QNB a levé avec succès 10 milliards de QAR supplémentaires sous forme d'obligations de capital de catégorie 1 pour soutenir la croissance des activités et des opérations du groupe.

Statistiques du groupe

Le groupe QNB dispose d'une base de plus de 23 millions de clients, et plus de 29 000 collaborateurs travaillent dans plus de 1100 sites et 4400 GAB/DAB.

