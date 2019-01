Suspension de la négociation par l'OCRCVM - CANA

Le Mouvement Desjardins accorde un appui de 750 000 $ afin de permettre à La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec de soutenir la croissance de tout l'écosystème du jeu vidéo. Plus importante coopérative au monde dans ce...

La Ville de Montréal continue ses actions pour soutenir le développement des logements sociaux sur son territoire. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la responsable de l'habitation, de la gestion et de la planification immobilière et de la...