Websérie : Stagiaire d'un jour, saison 2 - Quatre personnalités québécoises relèvent le défi de la profession infirmière

MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Guy A. Lepage, Marianne St-Gelais, Florence Longpré et Louis-Jean Cormier feront partie de la deuxième saison de la websérie Stagiaire d'un jour de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), diffusée en primeur à partir de cette semaine sur ICI TOU.TV et à compter du 23 janvier sur oiiq.org.

La première saison avait remporté un vif succès avec ses 2,5 millions de visionnements et 500 000 engagements sur les médias sociaux à l'hiver dernier. Le 29 novembre 2018, la websérie s'est vu décerner le Grand Prix Campagne numérique OSBL de la 24e édition des prix Boomerang, en plus de faire partie des contenus publicitaires/contenus de marque coup de coeur 2018 d'ARTV.

L'OIIQ innove et va encore plus loin

Rappelons que la websérie Stagiaire d'un jour permet à des membres de la profession, les mentors, d'être jumelés à des personnalités publiques québécoises, les stagiaires, afin de leur faire découvrir leur quotidien hors du commun, et ce, le temps d'une journée. Dès janvier, le nouveau collaborateur ICI TOU.TV diffusera les huit capsules, sur sa plateforme grand public, à raison d'un épisode par semaine.

Aller à la rencontre d'infirmières passionnées

Pour la deuxième saison de la websérie, les stagiaires Guy A. Lepage, Marianne St-Gelais, Florence Longpré et Louis-Jean Cormier partageront la vedette avec quatre mentores en provenance des quatre coins du Québec. De Salluit à Montréal en passant par la ville de Québec, les infirmières Véronique Bonin, Martine Duperval, Isabelle Grondin et Nadine Molien feront découvrir leurs expertises et les enjeux uniques de leur milieu respectif, que ce soit en région éloignée, en santé mentale ou encore aux soins intensifs pédiatriques. La deuxième saison s'annonce prometteuse!

Des moments empreints d'émotions

Le père de famille et populaire animateur Guy A. Lepage revient cette fois à titre de stagiaire d'un jour, sur les lieux du CHU Sainte-Justine pour mettre en lumière le travail des infirmières et infirmiers, alors qu'il a dû y séjourner avec son plus jeune fils à la suite de graves problèmes de santé.

« Les infirmières et infirmiers sont peut-être les personnes les plus importantes dans la société. Il faut les remercier et les soutenir. Ces professionnels de la santé ont toute mon admiration. Il faut avoir de l'empathie et de l'humanité, ainsi que des compétences et des réflexes pour soigner. Je trouve qu'il faut valoriser davantage cette profession », a affirmé Guy A. Lepage lors du tournage.

Une profession plus pertinente que jamais

« En plus de rendre un vibrant hommage aux quelque 75 000 membres de la profession, voici une occasion de montrer l'étendue du champ de pratique infirmier et d'illustrer en quoi consiste l'exercice de la profession des infirmières et infirmiers en 2019. La profession infirmière est vaste et exigeante, et appelle à un développement professionnel constant pour répondre aux besoins grandissants de la population. La websérie est un autre moyen d'illustrer son apport essentiel à la société québécoise et aux soins de santé », affirme Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Au 31 mars 2018, il comptait quelque 75 000 membres et quelque 15 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité et d'assurer le maintien des compétences des infirmières et des infirmiers.

