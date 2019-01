TELUS lance le programme Option retour et permet aux clients de se procurer les tout derniers appareils à un prix réduit





TORONTO, 16 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS continue d'accorder la priorité aux clients en lançant un tout nouveau programme inégalé d'accessibilité aux téléphones intelligents appelé Option retour TELUS. Ce programme permet aux clients qui effectuent une mise en service ou un renouvellement d'obtenir les appareils dernier cri les plus performants à un prix réduit lorsqu'ils acceptent de les retourner à la fin de leur entente.



Le rythme de l'évolution des appareils intelligents s'accélère de manière exponentielle. Il y a toujours un nouvel appareil, plus gros, plus performant et plus rapide. Cependant, il peut être coûteux pour les consommateurs d'avoir accès aux nouvelles fonctionnalités, que l'on parle de la puissance de traitement, des technologies évoluées liées aux photos, de la durée de vie prolongée de la batterie ou de la vitesse des données. C'est pourquoi TELUS lance Option retour; afin de rendre disponible pour ses clients les appareils les plus récents.

« Nous sommes déterminés à offrir un vaste éventail de possibilités à nos clients dans tous nos points de contacts, incluant lors de l'achat d'un appareil. Ceux-ci souhaitent par-dessus tout avoir en main les téléphones intelligents de l'heure, mais nous comprenons toutefois que leur coût initial peut être un obstacle quant à leur adoption, affirme Marie-Christine D'Amours, vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et petites entreprises et Expérience client au Québec. Nous avons écouté nos clients et sommes emballés de pouvoir leur offrir le programme d'accessibilité Option retour TELUS. »

Les clients qui optent pour ce programme obtiennent un rabais sur le coût initial de leur nouvel appareil (le montant du rabais varie en fonction de l'appareil choisi). Au terme de l'entente de deux ans, ils doivent retourner à TELUS leur appareil en bon état ou rembourser le rabais obtenu grâce au programme et garder l'appareil. L'inscription au programme Option retour TELUS est gratuite, et aucuns frais n'y sont associés pendant la durée de l'entente. Il est idéal pour les clients qui souhaitent obtenir les téléphones intelligents les plus récents sans payer un acompte élevé.

Par exemple, Option retour TELUS permet d'appliquer un rabais de 200 $ sur un téléphone intelligent au coût initial de 300 $, ce qui réduit l'acompte à 100 $. Au terme de l'entente de deux ans, le client peut retourner à TELUS l'appareil en bon état ou payer le montant de 200 $. Le client peut aussi choisir un nouvel appareil parmi les plus récents ou se réinscrire au programme.

Ce programme réduit aussi les risques et les inconvénients associés à la vente d'appareils usagés lorsque les clients remplacent leur téléphone, et il aide TELUS à respecter son engagement à protéger l'environnement. En effet, les appareils ont une deuxième vie en étant remis à neufs et revendus, au lieu de s'ajouter à la pile de déchets électroniques.

